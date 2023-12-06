中評社北京12月6日電／網評：給旅遊插上智慧翅膀



來源：光明日報 作者：丁兆丹



沉浸式一鏡游覽大運河、機器人技術讓李白和杜甫來一場時空穿越、5G全息投影隔空再現古風演出……近日舉行的智慧旅遊發展大會，不僅雲集了大量智慧旅遊新產品新場景，還發布了蘇州周莊古鎮、湖南張家界景區等全國首批30個“5G＋智慧旅遊”應用試點項目，人們對旅遊新產品、新場景帶來的新體驗滿懷期待。



智慧旅遊，讓旅遊更智慧。作為數字時代的旅遊方式，智慧旅遊是以信息技術、網絡平台和移動客戶端為基礎的新型旅遊。它將物聯網、雲計算、5G等新技術引入旅遊體驗、產業發展、服務管理等環節，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。旅遊在科技的加持下，煥發出蓬勃活力和嶄新魅力。快速搜索、在線查找……智慧旅遊可以讓旅遊決策、辦理效率大大提高。“線上種草、線下拔草”打破時空限制，“快旅慢游”成為新時尚，虛擬現實技術不僅能讓遊客獲得沉浸式互動體驗，還可以輔助遊客在出行前制訂旅行計劃。



隨著時代發展，數字化成為我國旅遊發展的必然趨勢和重要支撐。2020年11月，文旅部等十部門聯合印發《關於深化“互聯網＋旅遊”推動旅遊業高質量發展的意見》，提出了八項重點任務，“加快建設智慧旅遊景區”被列在首位。國務院印發的《“十四五”旅遊業發展規劃》也指出，加快推進以數字化、網絡化、智能化為特徵的智慧旅遊，深化“互聯網＋旅遊”，擴大新技術場景應用。近日印發的《國內旅遊提升計劃（2023—2025年）》明確提出，要“加快智慧旅遊發展，培育智慧旅遊沉浸式體驗新空間新場景”“推動科技賦能旅遊，進一步推進新技術在旅遊場景廣泛應用，更好發揮國家旅遊科技示範園區作用，提升旅遊產品和服務的科技含量”。



旅遊發展的規律之一，就是要始終以遊客為中心，以服務創新提升遊客的旅遊體驗。智慧旅遊也不例外。借助新一代信息技術，智慧旅遊的發展自然當以為遊客提供更加便捷、智能、個性化的旅遊服務為宗旨。智慧旅遊的科技感強了，技術味濃了，並不意味著服務不見面、感情冷冰冰，而是要讓產品、管理、服務更加人性化、富有人情味，比如關注婦女、兒童、老人等群體需求，提供更多“適她化”“適兒化”“適老化”智慧旅遊產品。

