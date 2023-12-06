網評：“十大流行語”刷新歲末儀式感

中評社北京12月6日電／網評：“十大流行語”刷新你我年終歲末的儀式感



來源：工人日報 作者：樂 群



12月4日，《咬文嚼字》編輯部發布了“2023十大流行語”。“新質生產力”“雙向奔赴”“人工智能大模型”“村超”“特種兵式旅遊”“顯眼包”“搭子”“多巴胺××”“情緒價值”“質疑××，理解××，成為××”入選。



《咬文嚼字》編輯部在年尾發布年度十大流行語，已是持續多年的“規定動作”。每年此時，媒體和網絡上都會針對新鮮出爐的流行語展開一番議論與評點，今年也不例外。



“十大流行語”的發布進一步提升了人們對語言的敏感度，有助於人們以新方式、新視角去看待、認知生活中的語言。



不少網友直言，看到“顯眼包”和“搭子”入選時倍感親切，如此接地氣的詞匯能成為年度流行語，感覺很溫暖。的確，少了“嫌棄”“愛出風頭”等意味，多了“活力外溢”“可愛有趣”等內涵，“顯眼包”的流行，讓人們體悟到語言流變過程中展現出的人情味，這種精準而不失詼諧的表達，流露出一種積極向上的生活態度。



“十大流行語”的發布也在一定程度上打通了代際和群體間的壁壘，讓不同人群通過語匯的掃盲來實現更好的跨界溝通。



今年發布的流行語中，對於“情緒價值”“質疑××，理解××，成為××”，不少中老年網友表示不明白是什麼意思，但後面給出的詳細解讀，點出了“情緒價值”流行的背後，是越來越多人在物質生活之外還有更高層次的心理需求。當這種情感需求和動態心理過程被父母、長輩看到，或許就成了一些固有認知和理念發生改變的開始，成瞭解開代際和群體間隔閡的一把鑰匙。

