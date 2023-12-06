中評社北京12月6日電／網評：城市公交要“多條腿”走路



來源：南方日報 作者：高 維



打開手機網約一輛公交，正在成為一種出行新時尚——據央視財經報導，前不久，江蘇無錫推出動態公交和響應式停靠公交服務，花上3元錢便可享受定制服務，試點運行以來，市民反饋積極。



所謂“動態公交”，其實就相當於公交版的網約車。市民用手機打開相應的服務頁面，即可在線預約叫車，公交車和網約車的優勢實現了互補：一方面，作為一種基本公共服務，公交性價比更高，尤其在相對偏遠的地帶，可緩解“騎車累、打車貴”的痛點；另一方面，網約公交車靈活機動，不必逢站必停，主打的就是“點對點”接送，真正實現“隨叫隨到”。



網約公交車並非新事物，多年前就有類似嘗試。如今重新討論起這個話題，有著一個不容忽視的背景。有數據顯示，2014－2019年，坐公交的人每年都在減少，客運量平均每年自然流失2.41%。今年以來，河南商丘、河北保定等地相繼出現公交系統停擺，尋找破局之道勢在必行：當出行選擇變得多元化，在部分地區公交已不占交通主體地位，如何尋找新定位、新角色？網約公交車或許提供了一個思路。



可能有人會問，這種模式會不會叫好不叫座，反而造成了浪費？在筆者看來，未免太過悲觀。一來，當預約量較多，後台可以生成最優路線，進入服務閑期，車輛也可以停在人流相對密集的地點等候，減少空效行駛；二來，儘管乘車需求相對分散，但通過精準有效的整合，有望發揮規模效應，攤薄運營成本，畢竟，網約公交車的客源往往比較穩定；事實上，它在緩解擁堵、節能減排等方面的作用，也是另一種意義上的“降本”。

