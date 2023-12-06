攻青年票　賴清德邀專家談新校園宿舍運動

賴清德召開中常會。（中評社 資料照） 中評社台北12月6日電（記者 黃筱筠）民進黨下午舉行中常會，會中邀請實踐大學建築設計學系系主任王俊雄以“新校園宿舍運動”為題進行專案報告，民進黨2024候選人任黨主席賴清德會中表示，這次他提出“0-22歲投資未來世代”“國家希望工程”，主角也是“學生”，他推動教育平權私立大學學費補助，公私立的弱勢學生加碼補助。“新宿舍運動”，除了校園空間的改善，為減輕弱勢學生校外住宿負擔，從明年2月開始，每生每學期補貼新台幣5000元，弱勢生補貼7000元，支持學生沒有後顧之憂去實踐夢想。



民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德主席聽取報告後裁示。



賴清德說，謝謝王俊雄老師以及“教育部”新宿舍運動輔導團”團隊成員帶來的精彩演講，讓我們瞭解到從倡議到執行的過程，除了制度與法規方面的調適，背後也需要有一群人，棄而不捨地追求以空間改造翻轉教育思維的可能性，造就我們今天看到的成果，不僅剛獲得有東方設計奧斯卡之稱的日本設計獎項(GOOD DESIGN AWARD 2023)的肯定，也掀起校園空間改造運動。



他表示，“新宿舍運動”全面性翻轉的不只是空間，過去校園宿舍經常出現過於老舊帶來的問題，政府重視青年學子的居住環境，不只在教育品質上做投資，也同時強調青年學子的主體性與能動性，將學生從被動轉為主動，學生作為校園空間改造的參與者，也是未來宿舍空間的主要使用者與管理者，落實“以學生為本”的教育實踐。



賴清德表示，這次他提出“0-22歲投資未來世代”“國家希望工程”，主角也是“學生”，我推動教育平權私立大學學費補助，公私立的弱勢學生加碼補助。“新宿舍運動”，除了校園空間的改善，為減輕弱勢學生校外住宿負擔，從明年2月開始，每生每學期補貼5000元，弱勢生補貼7000元，支持學生沒有後顧之憂去實踐夢想。



他指出，下一個世代是推動台灣前進的重要力量，投資年輕人的未來，就是投資台灣的未來。有言道，“見微知著”，學生能有更優質的宿舍空間，能參與生活空間的改造、使用和管理，那麼，下一個世代的台灣年輕人，一定也會有更好的民主素養，既能成就自己，也能推動國家社會進步。



張志豪也轉述賴清德談話說，最近中國有多個流行傳染病，根據國際媒體報導，情勢相當險峻，在這種狀況之下，特別建請“行政院衛福部”作完整的流行性監控，公共衛生的預防須全面到位，醫療院所的流行病診治相關措施也請預先要備妥，包括人力、物力以及空間，以因應民眾的需求。



賴清德也呼籲，民眾要特別做好個人防護工作，避免台灣社會受到中國這一波流行性疾病的影響。