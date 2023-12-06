中評社北京12月6日電／網評：堅持問題導向 抓好調查研究



來源：新華社 作者：李嘉偉 劉乃瑋



第二批學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育離群眾最近，群眾對解決問題的期待也更迫切。要堅持問題導向，奔著問題去；要深入調查研究，注重解決實際問題，持續提升群眾的滿意度和獲得感。



解決實際問題的前提，是搞清楚問題是什麼、症結在哪裡。這就要求黨員幹部深入開展調查研究，知民意、曉民情。要撲下身子、沉到一線，深入到農村、社區、企業、醫院、學校等基層單位，問需於民、問計於民。第二批主題教育將推廣“四下基層”作為重要抓手，將“四下基層”的任務要求落實到各項重點工作之中。“四下基層”的關鍵，就在於領導幹部要下訪為群眾解憂愁、辦實事，深入基層查找問題、補短板。



湖南省湘潭市通過幹部下基層走訪群眾，結合巡視巡察、審計監督、統計監督、環保督察等發現和反饋的問題，把“下去找”的單向渠道變成“訪下去、迎進來”的雙向通道；安徽各地領導幹部深入產業園區、科創平台、科技企業，通過“科技暢聊會”“千企大走訪”等活動，調研需要協調解決的難題……大興調查研究，就要把“揣上問題”作為調研的起點，問題不解決不鬆勁、解決不徹底不放手。



解決實際問題，需要抓住典型案例，通過“解剖一個問題”推動“解決一類問題”。基層問題處處有不同、時時有變化、事事有特點，由具體的“點”帶動“面”上的問題解決，關鍵是先選好具有代表性、普遍性的典型案例，通過深入調研分析，由表及裡、由此及彼，從而把問題研究得更深更透、對策提得更准更實在。



北京市深化“每月一題”機制，通過大數據分析12345政務服務熱線高頻訴求，找出共性難點問題，再開展幹部下沉、摸底調研，讓實現“一個訴求解決一類問題”有了堅實基礎；貴州電網公司從解決一個獨立供電區群眾用電問題入手，牽住這類問題的“牛鼻子”，著力徹底解決全省15個獨立供電區相關問題，有序推進電網建設改造……通過以小見大、把握規律，真正把調研成果轉化為改進工作、推動發展的實際舉措。



第二批主題教育參加單位同群眾的聯繫更直接，面對的矛盾問題更複雜，群眾期待解決的問題更具體，必須把功夫下在解決實際問題上。要堅持人民至上、為人民服務，聚焦群眾急難愁盼問題，深入基層，體察民情、傾聽民聲、關注民生，為民辦實事、解難題，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感，用實幹推動發展、取信於民。