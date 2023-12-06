湖南宜章好人協會，讓愛心持續接力

中評社北京12月6日電／據新華社報導，自己患有急性髓系白血病，年邁的父親身體殘疾，還有兩個正在上學的孩子……面臨這些難以排解的困難，湖南省宜章縣天塘鎮天塘村村民譚運兵一度陷入絕望，直到宜章縣好人協會副會長譚鑒軍敲響了他的家門。



“好人協會發動捐款幫我治病，想辦法給我妻子找工作，也鼓勵我的孩子好好學習。”如今，譚運兵的病情已經好轉，家裡還建起了二層小樓，“一切都好起來了”。



宜章縣位於羅霄山片區，曾屬於國家集中連片特殊困難地區。無論是脫貧攻堅期，還是如今的鄉村振興一線，這裡都活躍著由社會力量組成的好人群體。他們身著紅馬甲，穿梭在街頭巷尾、田間地頭，主動發起、參與各類公益活動，為困難戶送物資、教技術、提供就業崗位。



“看到別人有困難而不幫，我過意不去。”從1998年創辦宜章吉興紙業有限公司以來，謝運良通過各種方式捐資1600多萬元，幫扶過的人眾多，“但好事做得越多，我越感到力不從心，如果能將更多愛心人士組織起來，抱團做好事，力量會更大。”2016年12月28日，謝運良在宜章縣正式成立好人協會，他擔任協會會長。



2017年3月，宜章縣好人協會首批篩選出226名有擔當、經濟條件較好或有技術特長的會員，組成精準扶貧工作隊，經過培訓後，對接749戶建檔立卡貧困戶開展技能培訓、物資支持、吸納就業等結對幫扶。貧困戶全部脫貧後，好人協會又繼續為孤寡老人、殘疾人等排憂解難，助力鄉村振興。



在偏遠山村鎖石村，不少村民外出打工，留守兒童看護成為難題。如今，籃球、書法、閱讀免費培訓班在村裡的小學開設，解決了“學校管不到，家長管不著”的課後難題。“協會爭取社會公益基金，向學校捐贈了價值5萬元的圖書，還建成了留守兒童關愛中心，定期邀請縣城優秀教師前來授課，讓孩子的課餘生活更豐富。”宜章縣好人協會梅田鎮分會會長歐陽任德說。



楊林林是宜章縣好人協會白石渡鎮分會會長，他在全鎮7個村（社區）組建好人工作站，發展會員600多人，開展志願服務活動80多場，募集資金30萬元，慰問困難家庭300多戶。好人協會會員鄧冬玉在白石渡鎮車灣村開辦了采石場，先後解決了本村50餘名困難戶的就業問題，還連續十幾年資助多名學子完成學業，累計資助和幫扶物資200餘萬元。

