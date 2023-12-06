中評社北京12月6日電／據新華每日電訊報導，秋收結束，喜訊頻傳：內蒙古糧食種植面積和單產實現“雙增”，2023年豐收已成定局，糧食生產即將迎來“二十連豐”。



內蒙古是我國13個糧食主產區和8個糧食規模調出省區之一，每年有一半以上的糧食調往區外、供應全國。截至2022年，內蒙古糧食產量連續5年保持在700億斤以上，2022年創780億斤新高，總產量居全國第六位。



糧食安全是“國之大者”。習近平總書記始終高度重視、十分關心內蒙古農牧業農村牧區發展，多次作出重要指示。今年6月，習近平總書記考察內蒙古時再次強調推動農牧業高質量發展，念茲在茲、殷殷囑托。



內蒙古自治區黨委、政府牢記囑托，多次召開會議研究部署農牧業生產和糧食安全各項工作，從高標準農田建設、科技興農興牧、糧食增產穩產等多方面一一細化落實，將農牧業高質量發展和糧食安全抓在手上、放在心上，帶領全區人民擔起北疆“糧倉”之責，埋頭苦幹共同奮鬥，築牢北疆“糧倉”的豐收底氣，讓“中國碗”裡的“塞外糧”分量更重成色更足。



藏糧於技，科技賦能高產優產



10月10日，在通遼市開魯縣建華鎮六合村的全國玉米綠色高產高效行動萬畝片，測產組專家興奮地宣布：平均畝產1096.54公斤！比去年的最高紀錄增加近9公斤，刷新東北春玉米區萬畝大面積單產紀錄。



同一日，開魯縣開魯鎮小城子村玉米千畝示範區的測產結果顯示，玉米平均畝產達到1246.65公斤，刷新了東北春玉米區千畝方單產紀錄。



不僅玉米單產屢創新高，內蒙古今年大豆、小麥、水稻、馬鈴薯、油菜、向日葵等主要糧油作物先後創造新的高產紀錄，可謂捷報頻傳。

