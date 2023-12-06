莫讓老年人成為“手機控”

中評社北京12月6日電／據光明日報報導，熬夜追更網絡小說，每天App打卡“領金幣”，刷手機晝夜顛倒……如今，不少老年人沉迷手機，成為兒女們新的困擾。



人口結構越來越“老”，媒體形態卻越來越“新”。當老齡化遇上數字化，老年人享受“觸網”快樂的同時，沉迷手機的隱憂也日漸顯現。如何定義老年人手機沉迷？如何引導老年人形成健康、良性的用網習慣？記者對此進行了採訪。



老年網民規模已超1.5億



說起自己的“網癮老爸”，家住北京的魏女士直嘆氣。今年年初，為了豐富老爸的退休生活，魏女士花重金為其辦理了游泳年卡，還經常列一堆“老爸任務清單”。誰承想，游泳卡在吃灰，“任務清單”總是停留在未完成狀態，退休後的老爸基本“活”在手機裡。



一天到晚手機不離手倒也罷了，最讓她心生不滿的是，難得一家三口聚齊的晚餐時間，老爸總是匆忙扒拉兩口就撤了，徑直走回房間，選擇最舒服的姿勢半倚床頭，然後拇指開始上下翻飛。



“直播間聒噪的叫賣聲，短視頻魔性的背景音樂，還有我爸咯咯的笑聲和直抒胸臆的點評，真的讓人生氣又無奈。”魏女士略顯神傷。



沉迷手機的父母不在少數。社交平台上，有不少網友坦言家中有幾乎同款的“網癮父母”。不停買買買、刷刷刷、玩玩玩，有的甚至掉進陷阱，被騙取錢財。更讓兒女們頭疼的是，父母往往不聽勸，“一說就跟你急”。



“網癮老年人”之稱，也許有“吸睛”之嫌，但對銀發族沉迷手機的擔憂，著實不假。

