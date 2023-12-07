應曉薇：今年選舉激情不強　藍要催出基本盤

台北市議員應曉薇接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月7日電（記者 張穎齊）2024藍白整合破局、三足鼎立，中國國民黨台北市議員應曉薇接受中評社訪問表示，國民黨候選人侯友宜、趙少康顧好基本盤是必要的，仍要留意還是有藍營支持者殘留在台灣民眾黨候選人柯文哲那裡，國民黨要將他們找回來，另外今年選舉的激情沒有以往強烈，國民黨別失守，應持續催出基本盤。



應曉薇，祖籍福建南平，中原大學企業管理學系商學碩士，1984年至2000年活躍於演藝圈，曾演出《神鵰俠侶》、《鹿鼎記》等多齣膾炙人口電視劇。2010年轉戰政壇當選台北市第五選區（中正、萬華）議員，迄今連任4屆，曾任國民黨中常委、中央委員、中評委，擔任監所志工20餘年，輔導過多名死刑犯。



近期多份民調顯示，民進黨賴清德、蕭美琴仍第一，國民黨侯康配第二，民眾黨柯文哲、吳欣盈最後。應曉薇表示，她生活圈在台北市，老家在彰化，她感覺到的氛圍與民調並不同，且北中南都各地也都有不一樣的情況，她相信民調好的人也不會放心，民調不好的人也不會沒信心，近年民調都慢慢變成選舉工具，對大部分選民來說，今年選情是很冷的，大家並沒有往年那麼有激情，應催出基本盤與投票意願。



應曉薇說，國民黨歷經藍白合破局後，多少還是有一點基本盤的支持者，殘留在柯文哲那邊，反觀民眾黨柯文哲不會有基本盤在國民黨這裡，國民黨應先顧好基本盤，找回原本的支持者們，持續凝聚，才有可能勝選。

