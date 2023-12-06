4100億元獎補資金投向基層“三保”

中評社北京12月6日電／據人民日報海外版報導，今年以來，中國地方財政特別是縣級財政的平穩運行備受關注。近日，財政部向各地下達2023年縣級基本財力保障機制獎補資金（以下簡稱“獎補資金”）預算，累計超4100億元，支持部分運行困難的縣級財政。同期，財政部公布修訂後的《中央財政縣級基本財力保障機制獎補資金管理辦法》（以下簡稱《辦法》）。



4100億元獎補資金如何用好、管好？時隔4年，財政部再次修訂獎補資金管理辦法，有何調整？



巨量資金支持“保基本民生、保工資、保運轉”



獎補資金是指中央財政設立的一般性轉移支付資金，主要用於激勵引導地方保障基層“三保”等必要支出需求，獎勵地方改善縣級財力均衡度、加強縣級財政管理。



此次財政部向各地下達2023年獎補資金預算，明確用於保障縣級財政平穩運行，支持“三保”（保基本民生、保工資、保運轉）。



根據資金預算分配表，2023年獎補資金預算數為4107億元，比2022年執行數增長8.7%。其中，已提前下達3541億元、本次下達566億元。同時，為提高預算完整性，加快支出進度，財政部提前下達2024年獎補資金，待2024年預算年度開始後，按程序撥付使用。



下達2023年獎補資金預算當日，財政部公布了修訂後的《辦法》。記者注意到，修訂前的《辦法》中“三保”排序為“保工資、保運轉、保基本民生”。修訂後，“保基本民生”超過“保工資”“保運轉”，被提到首位。



中國財政科學研究院財政與國家治理研究中心研究員趙福昌在接受記者採訪時表示，新版《辦法》總則中將保障基層政府落實各項“民生政策”改為“基本民生政策”，從一個側面體現了強化獎補資金管理的政策導向。

