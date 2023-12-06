南投縣府認農舍沒建照　馬文君：30年前父建

藍委馬文君家大門一隅。（中評社 資料照） 中評社南投12月6日電／南投縣第一選區中國國民黨“立委”馬文君遭爆位於公有農地的住所是違建農舍；對此，南投縣政府今天表示，此建物沒有申請執照，依程序由公所查報，縣府將依建築法、都市計劃法等裁罰。



馬文君發文解釋，這棟木造房屋是她父親生前興建，至今30多年，稅捐單位認定目前價值低於10萬元，而（建物所在）農地部分也是依法承租、繳租金。



馬文君指出，選舉時是否需要如此繪聲繪影或故意放大標準，這樣的標準應同時檢視民進黨賴清德在礦業用地的違章建築，十幾年來不僅沒繳房屋稅、租金，甚至還不斷改建及增建，是不是應用同樣標準檢視賴清德，對全民有清楚交代。



《鏡週刊》昨天報導指出，馬文君在埔里鎮有1處700坪莊園建於“國有”農地，是違建農舍，建築跟圍牆等設施都沒建照及雜項執照；馬文君昨晚澄清是1993年7月21日前既有建築物，一直有繳租金至今30多年，建築物占地40坪，價值已不到新台幣10萬元，絕非豪華別墅。



南投縣政府下午透過文字表示，有關埔里鎮忠信段719地號，此土地為“財政部”“國有”財產署管理，是否違反都市計劃法、農業發展條例等相關法規，縣府將依法辦理；另外，縣府指出，此處地上物經查沒有申請執照，依程序由公所查報，再由縣府依相關法規處理、裁罰。



縣府建設處進一步說明，此處建物沒有使用執照，依違章建築處理辦法通知埔里鎮公所查報，查報後也會依規定通知當事人申請補照，將依檢附資料審核、評估是否通過，補照規定適用每個人，不因身分而異，而若土地使用違反相關土地使用分區規定，也會查處。



建設處表示，根據建築法第25條須申請建造執照，若先行動工已經蓋好，則可依建築法第86條“擅自建造”處以建築物造價千分之50以下罰鍰；任何人都可申請補照，政府部門會給任何人補照機會，但依建築法第86條有擅自建造、先行動工情況，申請補照時將開罰。