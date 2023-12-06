香港：首個組裝合成居屋明年底落成

中評社香港12月6日電／據大公報報導，建築技術持續創新，觀塘安達臣道R2－7號地盤項目預計明年第四季落成，將成為房屋委員會首個於工地進行“組裝合成”（MiC）組件“即到即裝”並落成的資助出售房屋項目。項目採用經優化的MiC1.5，每層樓只需5日即可建成，較傳統建築法快一日時間，整體有望節省12日建築期。房委會同時利用智慧工地管理平台，監測施工進度及物流追蹤等，提升建屋地盤的施工安全與效率。＼大公報記者 王亞毛



房委會早前於東湧第99區公屋項目首次採用MiC技術，而安達臣道石礦場R2－7號地盤公營房屋項目將成為房委會首個用MiC技術落成的項目。房屋署表示，R2－7號地盤項目自去年第三季起興建，合共1201個組件，首個組件已於今年7月到達地盤並完成安裝，建成後樓高17層，提供420個資助出售房屋單位，預計明年第四季完工。



MiC建造費貴約一成



房屋署高級建築師羅匡仲表示，MiC的設計及應用不斷提升，R2－7號地盤已採用經優化的MiC1.5，5日可建成一層樓，每層有26至28個單位，較傳統建築方法快一日。新設計的組件結構墻承載度比第一代（MiC1.0）高33%，有助提升建屋量。房屋局表示，按現有進度，項目還有12層住宅樓層，住宅樓層建築期有望比傳統建築法快12日。



羅匡仲說，安達臣道地盤鄰近沒空地，供大量組件的物流和臨時儲存用途，故採用“即到即裝”策略。MiC1.5技術的組件有更強的支撐結構，便利運輸和安裝，配合“即到即裝”，可提升建築效率。



該地盤應用智慧工地管理平台，顯示工程進度、工地安全監察資訊、“組裝合成”組件實時物流追蹤和安裝進度等數據，同時安裝超過30個人工智能監測鏡頭，幫助監察施工進度和安全。

