香港：中醫轉介放射檢查　擬先在中醫院推行

中評社香港12月6日電／據大公報報導，政府建議修例容許放射技師、醫務化驗師接受中醫師轉介，分兩階段落實，第一階段於2025年中醫醫院投入服務時在該院內落實，但涉及其他註冊中醫師轉介權的第二階段未有落實日期。有中醫業界人士認為，中醫師現時對需接受放射檢查的患者，只能建議向西醫求診安排轉介，對患者的時間及金錢成本不友善，認為有關修例建議是好事。本身是註冊中醫師的立法會議員陳永光表示，註冊中醫師有同一水平的專業資格，建議政府對中醫醫院與其他中醫師同步擁有轉介權。



醫務衛生局向立法會提交文件表示，留意到中醫界人士認為，大部分中醫師已在本科課程接受有系統的訓練，包括診斷成像檢測及化驗檢查的應用，以及進行臨床實習，加上註冊中醫持續進修中醫藥學機制下，有不少機會接觸有關課題。《香港註冊中醫專業守則》規定，註冊中醫必須通過專業訓練的評估及有相應的醫療設施配備，並在符合有關醫療法例規定下，才可使用有關的檢查技術，包括現代診斷技術，故此病人的權益可以受到充分保障。



醫衛局建議修訂輔助醫療業條例，容許放射技師和醫務化驗師在指定情況下，接受中醫師轉介。第一階段於2025年中醫醫院投入服務時實施，容許院內工作的放射技師和醫務化驗師接受同樣在該院工作的中醫師轉介，為病人提供診斷成像檢測及化驗檢查。第二階段則在修訂放射技師及醫務化驗師的執業守則，容許接受中醫師轉介，並因應討論分階段落實。



第二階段落實未有確實時間表



陳永光接受大公報查詢時表示，認為無需分為兩階段推行，因為註冊中醫師有同一水平的專業資格，“分開兩個階段，導致中醫院醫師可以轉介，但外面中醫師不可轉介，會對業界造成分化及不公平。”他指第二階段的落實未有確實時間表，“分分鐘拖足十年八載，所以我們很希望可以同一時間實施”，日後亦會向醫衛局提出意見。



“中醫師在診斷時很需要現代醫學的化驗診斷證明，奈何中醫師沒有轉介權。”香港註冊中醫學會副會長林蓓茵向大公報表示，修例建議是好事，她舉例骨折患者向中醫師求診，“我們不可能靠摸就知道他骨折”，現時做法就建議患者到西醫轉介進行影像診斷，再讓中醫師作後續治療，在金錢及診療時間上對患者並不友善。



“如果這些技術融入，有助中醫學發展是一件好事。”醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，應用放射及化驗等科技無分中西醫，但都需要瞭解人體結構學、科學背後原理，以及其專業知識等。他認為以中醫醫院作為起步階段是“試水溫”，而院內亦有西醫可互相交流合作。