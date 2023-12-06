香港：港生科學成績升　閱讀能力跌

中評社香港12月6日電／據大公報報導，香港中文大學昨日公布“學生能力國際評估計劃”（PISA）研究結果，發現在全球81個國家及經濟體系中，香港學生的數學及科學能力穩定或上升，閱讀能力由第4位下跌至11位（見表）。



中大教育數據研究中心認為，香港整體成績名列前茅，學校為學生提供有效支援；成績方面，疫情期間學生可能分配了更多時間給科學與數學等科目，閱讀時間減少影響了排名。教育局表示，讚賞香港學生在數學及科學方面取得優異成績，會根據評估結果在閱讀方面制定針對性策略。＼大公報記者 魏溶



國際學生能力評估計劃（Programme for International Student Assessment，簡稱PISA）是由經濟合作暨發展組織（OECD）主辦的全球性學生評估計劃。自2000年起，每三年舉辦一次。2022年，PISA共有81個國家或經濟體系參與，旨在評估15歲學生的數學、科學和母語閱讀能力。中大教育數據研究中心受教育局委托，於去年5月至7月隨機抽取香港163所中學及5907名學生，以及學校校長、教師及學生家長參與研究；學生通過兩小時的考試及問卷進行評估，校長、教師及家長需完成調查問卷。



疫下網課占75% 高於平均



研究結果顯示，香港15歲學生的成績與2018年相比，數學成績跌11分，繼續排第4位，科學成績升3分，由第9位升至第7位；而閱讀成績則下跌24分，由第4位跌至第11位，為香港參與PISA研究以來首次跌出前十名。



中大教育數據研究中心教育心理學系教授侯傑泰表示，本次評估正值香港從第五波疫情中復原期間，當時香港中學只維持半日授課，令學生閱讀成績受到影響，但香港的整體成績依舊名列前茅。此外，本港學校在疫情停課期間為學生提供有效支援，香港學生每天參加線上課程的比例達75%，明顯高於OECD的平均水平（51%）。

