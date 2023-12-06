一丹獎峰會探索教育創新理念

中評社香港12月6日電／據大公報導，2023年一丹獎峰會於12月4日在港圓滿舉行，兩名本屆一丹獎得主，以及來自全球各地的政策制定者、教育專家、慈善基金會代表等各界人士參與是次活動。活動共同探索教育研究與實踐中的創新理念，包括為教師提供高效的教學框架、高等教育結合全球數字知識經濟與時俱進等內容，將優質教育帶給更多人。



專家學者探討優質教育



一丹獎創辦人陳一丹為峰會致歡迎辭時強調，面對教育全球挑戰，各具有遠見卓識的教育家們都深信所有學生都有成功的潛力，這激勵人們重新審視並構建卓越的課堂和教學實踐。而在峰會的開幕致辭中，聯合國駐華協調員辦公室主任孔嵐諾則強調教育創新的重要性，又認為教育應與經濟發展齊頭並進；教育除了幫助年輕人就業之餘，更應成為學習者實現自身潛能的方式。優質教育不僅是聯合國可持續發展的目標之一，更是實現所有可持續發展目標的重要動力。



今年一丹獎峰會進行了多場小組討論。其中2023年一丹教育研究獎得獎者、美國亞利桑那州立大學瑪麗.盧.富爾頓教師學院傑出教授、多蘿西.布雷科學與教學冠名教授季清華，與來自香港大學的教授探討了其得獎的ICAP認知互動理論，比如如何為教師提供高效的教學框架、改善從幼稚園至高等教育等不同學習場景下的教學方式、提升學生的學習效果等。教授們分別介紹了互動型、建設型和主動型的學習活動如何培養學生的自主性，並鼓勵他們積極展開學習合作。



2023年一丹教育發展獎得主、民眾大學創辦人兼任校長夏.雷謝夫，則與紐約大學高等教育傑出學者亞瑟.萊文進行了一場“爐邊談話”，探討高等教育如何結合全球數字知識經濟與時俱進。雷謝夫認為，充分利用線上開源技術，可使更多學子從高等教育中受惠。



其餘的多場研討，亦有多名歷屆一丹獎得獎者及來自世界各地教育領袖參與，探討推動基礎教育與政府及民間社會間的有力合作，以及通過將邊緣化及弱勢兒童放在首位，為所有學習者創造更美好的世界。



團結香港基金主席陳智思為一丹獎峰會進行閉幕致辭，特區政府教育局局長蔡若蓮亦出席了活動。