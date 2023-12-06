香港明年3月將舉行國際文化峰會

中評社香港12月6日電／據大公報報導，香港特區政務司司長陳國基、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀和香港故宮文化博物館館長吳志華向參訪團致歡迎辭。他們透露，明年3月香港將舉行國際文化峰會，邀請多個國際知名文化機構的負責人訪問香港，以促進國際文化交流和培育長期夥伴關係。



陳國基指出，特別展覽“凝視三星堆”是首次在四川以外的地方，展示三星堆考古新發現，意義非凡。他提到，為慶祝中華人民共和國成立74周年，香港故宮博物院匯集來自四川各文化機構和博物館的考古文物，包括120件青銅、玉器、金器和陶器，有數千年歷史，相信參觀人士會對中國悠久歷史留下深刻印象。



陳國基表示，特區政府與西九文化區管理局緊密合作，積極推動香港文化創意產業發展，正如施政報告提及，特區政府會加大力度推廣中華文化，明年將設立“弘揚中華文化辦公室”及舉辦中華文化節。當局會增加財政和人力資源，擴大香港與內地以及世界其他地方的文化交流和合作。



馮程淑儀和吳志華表示，香港故宮文化博物館已成為促進跨文化交流、推動中國藝術和文化研究與鑒賞的重要平台。



自2022年7月3日開幕以來，故宮文化博物館已經接待訪客超過182萬人次，亦在媒體評選的2022年全球最受歡迎博物館中名列第82位。



他們透露，2024年3月25日至26日，西九文化區管理局將與特區政府共同舉辦為期兩日的國際文化峰會，其間8位來自世界各國國家級博物館的負責人將齊聚香港故宮文化博物館，在博物館論壇上就21世紀的博物館如何向全球觀眾保持通達性，以及如何體現博物館的價值分享觀點。