﻿香港：領團外商參觀故宮館　點贊三星堆

中評社香港12月6日電／據大公報報導，外交部駐港公署昨日組織外國駐港領團和商界負責人參訪香港故宮文化博物館，來自歐盟、美國、加拿大及多個“一帶一路”沿線國家的駐港領團和外國商會負責人約90人參加。外交部駐港公署署理特派員李永勝致辭時表示，希望參訪團成員利用在香港工作生活的機會，為文化交流、文明互鑒做出貢獻。



參觀中，來自四川的珍貴文物給參訪團成員留下了深刻的印象。有團員表示，相信不同國家之間應該有更多的交流，更多的溝通，百聞不如一見，人們應該親身體驗來建立觀點，而不僅僅是聽別人說什麼。＼大公報記者 黃釔淼



參訪團獲安排參觀特別展覽“凝視三星堆”及常設展覽“紫禁萬象”和“紫禁一日”等。外交部駐港公署署理特派員李永勝致辭時表示，故宮文化博物館舉辦的“凝視三星堆”特別展覽為我們跨越悠久歷史、瞭解中國古代文明打開了窗口，從這裡我們可以看到中華文明突出的延續性、和平性、包容性和統一性。



體現中華文明永葆生機活力



李永勝指出，綿延五千多年的中華文明是世界上唯一不曾中斷的文明。三星堆古遺址距今已有兩千多至四千多年歷史，被譽為“長江文明之源”，堪稱20世紀人類最偉大的考古發現之一。故宮文化博物館裡還設有故宮建築、典藏與文化專題展覽，集中體現中國明清兩個朝代的輝煌文明。這些文明在香港相遇，交相輝映，為我們帶來一場非同尋常的中華文明探索之旅。正是憑借守正不守舊、尊古不復古的創新進取精神，中華文明才得以在歷史長河中永葆生機活力。



李永勝續指，中華民族自古就有“大一統”理想追求，歷史長河中雖有過王朝更替、分分合合，但始終是統一整體，這從根本上決定了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念，鑄就了中華民族共同體，決定了國家統一永遠是中國最大核心利益。

