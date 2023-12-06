大飛機來港　飛向國際重要一步

中評社香港12月6日電／據大公報報導，我國自主研製的C919及ARJ21飛機將於12日至17日訪問香港，C919更會在維港上空飛行演示，有業內專家指這是C919邁向國際化的重要一步。



國內航空企業資深工程師黃河分析稱，香港機場運行環境複雜，在港演示飛行，不僅能展示國產大飛機優異的性能，也能表明香港對國產大飛機的運行、維修保障能力能符合C919的要求。



在黃河看來，這次香港之行或對C919取得歐美適航認證起到一定的推進作用。“但是最終的認證還是與國家的推動和商業的博弈密不可分。”



此前，中國商飛公司營銷委副主任楊洋在接受大公報記者採訪時曾表示，香港在亞太地區擔當中轉樞紐的角色，未來隨著國產大飛機的發展，香港將在航空領域扮演更重要的角色。他同時強調，香港在金融方面擁有獨特的優勢，可以成為國產飛機進入海外市場的重要合作夥伴。



C919訪問香港，黃河認為也將對香港民航業發展產生影響。“本次演示飛行，意味著世界民航主流客機由‘A’、‘B’兩家，變成了‘A’、‘B’、‘C’三足鼎立的狀態。作為後起之秀的商飛，如果能成功打入歐美市場，香港就可以利用現在的港口優勢、金融優勢和地理優勢，成為C919飛機海外機隊的大型／深度維修基地，或者是航材轉運中心，對香港的民航業發展有重大意義。”