香港《中學概覽》發布　10官津中學縮班

中評社香港12月6日電／據大公報報導，昨日發布新一份《中學概覽》顯示，2023／24學年有10間官立及津貼中學的中一縮班，同時亦有12間中學加班，整體中一班數按年淨加3班。多間學校在概覽中提到會推動國家安全及愛國教育，如培正中學設有國家安全教育委員會，亦有學校提到會參與《憲法》和《基本法》學生校園大使培訓計劃。



閩僑停收中一 改營運模式



10間縮班的學校中，兩間港島區官校，包括鄧肇堅維多利亞官立中學和何東中學，中一開班數由3班減至2班；另有8間中學中一班數由5班減至4班，包括港島民生書院、香港中國婦女會中學、慈幼英文學校等，這些學校多數採用“循環式平衡班級結構”，即隔年少收1班中一。此外，閩僑中學由於收生不足，特別視學未達標，本學年停收中一學生，並將轉變營運模式。



全港共有14間中學衹有2班中一，其中9間學校只開2班情況已持續多於一年，包括長洲官立中學、筲箕灣東官立中學、餘振強紀念第二中學、北角協同中學等。在教育局新開班機制下，連續兩學年僅開2班中一的中學，不獲准在下一年度中一派位重開3班。



另有12間加班的中學，遍布東區、南區、九龍城、葵青、沙田、屯門、元朗及離島地區。另有71間官津學校，今學年獲派3班，根據早前公布的開班政策，如果這些學校過去連續3年自行分配收生達八成，可申請在下一學年開辦4班中一。



此外，多間學校在概覽中提到會推動國家安全及愛國教育，例如培正中學設有國家安全教育委員會；寶覺中學、聖公會諸聖中學等亦有國家安全教育組；亦有學校會參與《憲法》和《基本法》學生校園大使培訓計劃。而在學生精神健康方面，有學校表示會推廣校園共融文化，例如中華基督教會蒙民偉書院會挑選學生為校園精神健康大使；亦有學校表示與大專院校合作推行精神健康活動，致力提升全校師生，包括特殊教育需要非華語學生，對精神健康的關注和認識。