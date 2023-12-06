卡塔爾領事贊香港：瞭解中華文明的窗口

中評社香港12月6日電／據大公報報導，在參展過程中，記者看到有參訪團成員對於展板及講解員的說明意猶未盡，打開手機查找更多關於三星堆的資料。亦有外國領事對博物館頗感興趣，向工作人員詢問如何租用博物館場地舉辦活動。



“這已經是我第四次來看（三星堆）展覽了。”卡塔爾駐香港總領事阿里.薩阿德.哈吉里（Ali Saad Al－Hajri）告訴記者。“如果說博物館，那大概來了能有十次。”哈吉里說，每次來都被展品精湛的工藝所震驚，對他來說，中國文化充滿了未解之謎。“特區政府建立了西九文化區，這真的非常重要，對這裡的人，對我們來自中東的人來說，都是一個瞭解中國文明的窗口。”



“展品中的面具非常令人著迷。它的工藝水平、它的悠久歷史，都體現出當時的社會已經高度發達。”哥倫比亞駐港總領事Luis F. Orozco B.表示，故宮文化博物館是香港重要的地標，強化了香港與中國內地乃至全世界的溝通橋梁角色。他認為，哥倫比亞的文化歷史雖未必有中國悠久，但也有諸多歷史遺址，所以他深知考古發掘與文物保存之不易。文化藝術的發掘需要“以老帶新”，而香港在這方面一直做著非凡的工作。



香港新加坡商會主席傅光燊表示，三星堆新發現的文物令人驚嘆，作為新加坡華人，能透過展品感受到與中華文化的共鳴。不同的展品所代表的宗教信仰、日常生活等等主旨，展示了中華文明幾千年來的延續性，令人印象深刻。



西班牙商會會長：有機會會到四川體驗



歐洲商務協會主席兼任香港西班牙商會會長Iñaki Amate稱，展覽令人印象深刻，栩栩如生的展品將已經消逝的古代文明重現人們面前，對於來自世界其他地方的人，這是一個瞭解中國文化的絕佳機會。



來自西班牙的他期待未來更多歐盟國家可以獲得免簽待遇，有機會會到四川當地體驗。Amate相信，歐盟與中國之間應該有更多的交流，更多的溝通，人們應該親身體驗來建立觀點，而不僅僅是靠聽媒體或別人說。