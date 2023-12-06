政大學生會邀3位副手候選人座談　時間定了

政治大學校門。（中評社 資料照） 中評社台北12月6日電／政治大學學生會6日表示，下週將邀請民進黨、中國國民黨、台灣民眾黨的副手候選人到政大座談，分享對兩岸、外交、青年參政、兵役等議題的看法，並與學生互動交流。



根據政大學生會和學生議會規劃的日程，12月12日將邀請民進黨副手候選人蕭美琴，12月13日邀請國民黨副手候選人趙少康，12月15日邀請民眾黨副手候選人吳欣盈。



政治大學學生會、政治大學學生議會曾於今年5月舉行“政治進入大學，青年與主席有約”活動，陸續邀請民眾黨主席柯文哲、時代力量黨主席王婉諭、民主進步黨主席賴清德與學生座談，國民黨則由秘書長黃健庭和“國家政策研究基金會”執行長柯志恩代表黨主席朱立倫出席，6月再加開場次邀請國民黨2024候選人侯友宜。



台媒報導，政大學生會會長徐致遠今天表示，政大是以人文社會科學為主的大學，學生對社會議題和時事都很關注。這次大選中，各陣營副手的討論度和媒體曝光度很高，也有陣營來接洽想到政大演講，因此經過討論後，決定邀請3名副副手候選人到政大與學生座談。



徐致遠提到，學生會上半年舉行“政治進入大學”的活動，這次可視為上半年活動的延伸，學生會提供兩岸、外交、青年參政、兵役等8個議題，邀請2024大選副手候選人分享，候選人可自行闡述他們認為重要的青年議題，另外還會安排提問時間，讓候選人與學生互動交流。