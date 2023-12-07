王孝維：賴清德曾砍掉些英系大將　心結難解

台北市議員王孝維接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月7日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，民進黨候選人賴清德延攬前駐美代表蕭美琴擔任副手，被認為是爭取英系團結支持。民進黨英系台北市議員王孝維接受中評社專訪表示，與英系團結的關鍵不是在於誰是副手，而是在於賴清德本人，賴清德應親自出馬，好好地去和英系大老談，心胸應寬廣，否則又為何賴現在的民調支持度不及2020的蔡英文？



2020大選民進黨蔡英文拿817萬票，得票率達57.13%。賴清德競選總部主委姚立明5日受訪鐵口分析，2024大選的得票率是賴清德45%、中國國民黨侯友宜35%、台灣民眾黨柯文哲20%。



屬於新潮流系的賴清德，2019年曾挑戰蔡英文的連任之路，殺得刀刀見骨，引發英賴內鬥之說，餘波盪漾。



王孝維，康寧大學管理學碩士、台北市立大學教育行政與評鑑研究所博士生，4屆台北市第二選區（內湖、南港）議員，歷任民進黨中執委、民進黨台北市議會黨團總召、綠色和平電台主持人。在黨內被歸類為“英系”。



王孝維說，賴清德民調雖仍第一，但支持度最高也才39%、近40%，說是民進黨整合好，但與蔡英文57%差多少？到底問題出在哪？要好好檢討。



王孝維還說，也不要太樂觀認為2024藍綠白三腳督有利，他認為台灣民眾黨候選人柯文哲可能會被棄保，最終回歸到藍綠對決一對一，雖說有人認為柯文哲被棄掉，年輕選票可能流向民進黨，但藍白都是在野勢力，棄保或許仍有利於國民黨，柯文哲的票還是有可能轉移給國民黨，必須謹慎以對。