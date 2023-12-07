大選決戰　藍選將黃健豪：年輕票是勝選關鍵

國民黨台中“立委”候選人、台中市議員黃健豪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月7日電（記者 俞敦平）中國國民黨台中“立委”候選人、台中市議員黃健豪6日北上“立法院”參加記者會後，接受中評社專訪，談到未來假如順利當選“立法委員”，他將優先爭取台中的捷運建設、重大建設和生育津貼等議題，並批評民進黨的民代只會等待市長拜託，而不會主動發掘地方的問題和需求。他分享對自己選情的觀察，並認為選區中年輕人的支持會是勝選的關鍵，期許自己能替侯康配爭取和他同個世代的年輕選民支持。



四位國民黨的“立委”候選人李彥秀、李明璇、陳菁徽和黃健豪6日上午共同於“立法院”召開“負一至六歲‘國家’養”聯合政見記者會。四位未來可能成為“立委”的藍營候選人，共同發表未來，進入“立法院”後將會推動的政策，期望讓台灣的出生人口能從少子化的深淵中逆勢增長，再次創造全世界的＂人口生育＂奇蹟。



黃健豪指出，台中的捷運建設目前卡在“行政院”，他將透過質詢或凍結預算的方式，讓“交通部”和“行政院”把問題說清楚，並加速相關的進程。台中正在推動的巨蛋、綠美圖和會展中心等重大建設，應該要有“中央”的補助，而不是讓台中市負擔全部的費用。他舉例說，會展中心是“經濟部”的事業體，理論上應該是“經濟部”出錢，而不是台中市出錢。



此外，黃健豪主張，生育津貼應該全台一致，而不是造成各地方政府的財政負擔。他表示，如果每個人生育期間能領到新台幣5萬元的津貼，對整個“國家”的財政並不是太大的負擔，而對於提升生育率有很大的幫助。



黃健豪說，他之所以會提到讓他來爭取台中的建設，是因為他比較瞭解地方民眾的需求，也不需要別人拜託。民進黨台中市議員在台中市議會質詢時，不斷說因為市長沒有去拜託“中央”，所以導致重大建設卡關。這是兩黨最大的不同，黃覺得做民意代表應該是主動去爭取，而不是被動等待。



對於選區的選情，黃健豪表示，目前選情非常接近，自己在部分民調略有領先，但是由於台中第五選區中包含北區，其中有不少新移入的年輕人，多數在附近的科學園區上班，其實是市話民調難以鎖定的選民。這些年輕世代很有可能不少是白營的支持者。侯康配的好處是幫忙鞏固原本游離的藍營支持者，而他和民眾黨提名選台中市第一選舉區的蔡壁如委員的合作，有望能幫助吸引這些選民的支持。



黃健豪坦承，侯康配確實目前對年輕人吸引力較弱。他表示，他和侯康的聯合競總特別選在北區，就是期望除了能吸引這些居住北區的年輕選民的支持，也期許自己能以同個世代的藍營民代的身分，替侯康配爭取這些年輕選民的支持。