藍禁柯令沒用！柯自曝幫藍小雞錄助選片

民眾黨2024候選人柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北12月6日電／2024大選進入最後倒數決戰階段，國民黨文傳會主委林寬裕今天強調，未解禁黨籍“立委”候選人邀台灣民眾黨2024候選人柯文哲站台。柯文哲6日接受媒體專訪爆料，“事實的真相是，我最近都在幫他們（藍小雞）錄影，他們還沒拿出來用而已”，但柯文哲對於哪幾位藍小雞找他幫忙三緘其口。



柯文哲6日接受《TVBS新聞網》專訪表示，認為可以幫忙他人的地方就幫忙，但柯文哲對於哪幾位藍小雞找他幫忙三緘其口，“才不要告訴你！但穩贏穩輸的都不用找我啦！一定是那些很拉鋸的”，並直言，藍白不合，民進黨在“國會”可能單獨過半，這是一個危機。



被問及先前掛上“侯柯看板”的國民黨新北市“立委”候選人、新北市議員葉元之，是否也來找幫忙錄助選影片？柯文哲仍說，不要告訴你！但又說，“葉元之跟我很多幕僚是很好的朋友”。至於影片內容，他透露，“人家也不要我推薦，稿子都寫好，我照念就好”。



藍白合破局後，多份民調顯示柯文哲及其副手吳欣盈淪為“老三”，柯文哲強調，民調具有長期趨勢，不認爲一個“君悅飯店事件”，就全部逆轉，柯意有所指地說，現在更發現了“引導式民調”的問題，雖說如此，但基本盤不會因為單一事件就全部沒了，“過一陣子會比較清楚”，因為民調是會變化的。



柯文哲說，他也是從一開始10%的民調，慢慢爬到25%，以實務上經驗來看，“選戰關鍵是在最後一個月”，這也是他憂心台灣社會的地方，民意移動非常快。



“人家問我，你在歷史上要扮演什麼角色？”柯文哲說，自己是帶來改變的人，更笑說“沒有柯文哲多無聊？”，指現在台灣人民有藍綠之外的選擇，“要倒退，還是像哥倫布一樣，航向一個未知的未來？”