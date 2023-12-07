台心醫院姚成立答中評：兩岸醫療合作優勢互補

台心醫院院長姚成立接受中評青年東莞訪問團採訪（中評社圖片） 中評社香港12月7日電（記者 陸文煜）東莞台心醫院是大陸華南地區第一家由台商共同出資籌建、服務東莞市及珠三角台商台胞、東莞市民的三級綜合醫院，為台胞台商解決健康保健、醫療就診的後顧之憂。日前，中評青年東莞訪問團一行參觀了東莞市台心醫院並專訪了台心醫院院長姚成立。在訪問中，姚成立院長詳細介紹了台心醫院的優勢醫療專業科室和兩岸醫療合作的優秀成果、未來台心醫院如何依托國務院批覆同意出台實施《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》（以下簡稱《東莞方案》）實現更好、更快、更全面發展。姚成立院長表示，兩岸在醫療領域的合作能夠實現優勢互補，台心醫院作為兩岸醫療交流、對接的連接點，惠及兩岸民眾，相信隨著《東莞方案》的落實，“台灣藥械通”有望實現，可以進一步推動兩岸醫療領域的融合發展。



姚成立院長向中評青年東莞訪問團介紹，台心醫院有血液病科、兒科、婦產科、骨科、心血管內科等特色專業科室，聘請了國內優秀的醫學專家。其中，台心醫院的血液病科設置了36個骨髓移植倉，數量為大陸第一。目前，醫院已完成超過1000例骨髓移植、造血幹細胞移植手術，位居中國大陸大陸造血幹細胞移植登記組織發布的醫院排名第十五位，繼續鞏固華南地區的領先地位。治療兒童重型地中海貧血是台心醫院的主要優勢病種之一，台心醫院在兒童重度地中海貧血的造血幹細胞移植的成功率達到97.8%，不光在中國大陸排名第一，在世界上也排名前列。姚成立介紹，兒童重型β-地中海貧血（β-thalassemia major，thalassemia major，TM）是一種常見的單基因疾病，其特徵為異常的血紅蛋白結構引發的溶血性貧血。李春富教授團隊通過多年的臨床實踐探索、技術積累、經驗總結及不斷改良，將經典的異基因造血幹細胞親緣全相合移植拓寬至無關供者全相合移植、親緣半相合移植。常用的幹細胞類型也逐漸由骨髓造血幹細胞改良過渡至目前的動員後外周血幹細胞，並取得了良好的近期及遠期治療效果。將經典的異基因造血幹細胞親緣全相合移植拓寬至無關供者全相合移植、親緣半相合移植。常用的幹細胞類型也逐漸由骨髓造血幹細胞改良過渡至目前的動員後外周血幹細胞，並取得了良好的近期及遠期治療效果。該成果發表在國際權威血液學雜誌《Blood》，引起全球血液學領域的高度關注。

