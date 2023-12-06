韓政府將加大車用尿素儲備力保穩定供應

中評社香港12月6日電／南韓政府6日決定將車用尿素溶液的公共儲備量增至兩倍，並要求針對貨車車主和加油站限購，以應對中國尿素出口限制措施。



韓聯社報道，企劃財政部第一次官（副部長）金秉煥當天主持召開與相關部門聯合舉行的經濟安全關鍵品目工作組第11次會議，並做出上述決定。



會上，調達廳（採購廳）決定將車用尿素溶液的公共儲備量從現有的6000噸增至1.2萬噸，以確保可供2個月使用的庫存。為此，調達廳正與國內尿素溶液生產商進行磋商，預計最早下周簽約。政府還將提前發放2000噸的儲備貨量，以緩解部分廠商暫時面臨的供需困難。包括已與越南簽約購買的5000噸在內，境內車用尿素溶液庫存可供使用3.7個月。



為規範車用尿素市場秩序，政府將要求貨車車主團體和加油站等相關行業自行採取措施，設置尿素溶液單次購買時限購的數量等。環境部、產業通商資源部、國土交通部等相關部門正對現場一線的供需情況進行監測。政府認為，除部分線上平臺外，境內車用尿素溶液市場價格和供需情況總體平穩。



此外，政府計劃與中方繼續進行外交磋商，並研討安排與中國國家發改委高官的會面日程。同時，政府還將推進從日本、越南、印尼等第三國進口尿素的方案，目前正與沙特等國進行磋商。