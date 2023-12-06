韓國瑜助選砲轟民進黨　貪污腐敗到無法無天

韓國瑜拉抬黃健豪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月6日電（記者 方敬為）中國國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜6日晚間到台中市北屯區替同黨“立委”選將黃健豪站台，痛批民進黨貪污腐敗，更將炮火對準新潮流，怒轟“立委”退下後可以幹18家公司的董座（暗指新系前雲豹能源董事長賴勁麟），這是什麼世界！他強調2024是“中華民國國運”的關鍵時刻，呼籲選民要終止民進黨的腐敗無能，全力支持國民黨，讓台灣脫離凶險之境，走向和平安全。



韓國瑜應國民黨台中市第五選區（北區、北屯區）“立委”參選人黃健豪邀請，17日晚間出席問政說明擔任助講嘉賓，韓一抵達受到支持者熱烈歡呼，引爆造勢晚會最高潮。該選區是國民黨台中市長盧秀燕的本命區，2020年被民進黨莊競程拿下，黃健豪能否接起盧秀燕掉落的棒子，各界關注。黃健豪希望借助韓國瑜的影響力，凝聚藍營選票，扳回一城。



台中市第五選區民進黨由現任“立委”莊競程尋求連任。



問政說明會在台中北屯區松竹寺舉行，雖然天候不佳下大雨，但仍湧入千名支持者擠爆廟埕廣場，守候韓國瑜。韓國瑜一抵達受到眾人擁簇，先與黃健豪參拜觀世音菩薩，隨後步上舞台助講，受到支持者熱烈歡迎，更有人高呼“立法院長好！”展現高人氣。



韓國瑜表示，他從小就拜觀世音菩薩，觀音精神最重要的，一個是大慈大悲，一個是聞聲救苦。親愛的台中鄉親，今天黃建豪出來參選“立法委員”，只要用心一點觀察台灣的現況，我們會發現很多民眾過得非常的辛苦，今天藍營的選將就是遵循聞聲救苦的精神，大家支持國民黨選出最棒的“總統”，最棒的“立法委員”，能夠帶領台灣的民眾擁抱和平，千萬不要有戰爭，沖刺經濟、辦好教育，更重要一點，就是要端正政府的風氣，絕對不能貪污腐敗。



韓國瑜說，一個政府的官員如果貪污腐敗，貪的是百姓的錢，這是絕對不允許。明朝朱元璋打天下很辛苦，抓到貪官就把皮剝下來、包裹稻草掛在衙門上嚴懲。從明朝開始，歷朝歷代對政府官員對貪污腐敗是絕對零容忍，可是台灣現在民進黨在台灣執政，帶頭貪汙腐敗。

