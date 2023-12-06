趙少康喚郭台銘歸隊　朱立倫：有不滿都怪我

趙少康呼籲郭台銘回來國民黨。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024大選副手候選人趙少康6日晚受訪呼籲鴻海創辦人郭台銘為大局歸隊國民黨吧！一同受訪的國民黨主席朱立倫則說，有透過各種管道聯繫郭，仍希望團結一切力量，這過程中如有任何的不滿都怪他，但拜託幫忙侯友宜和趙少康。



國民黨6日晚上在中央黨部廣場舉行聖誕節點燈祈福活動，由朱立倫帶領眾人一同慶祝即將到來的聖誕節，並祈求兩岸和平，台灣能有公平正義，趙少康也出席該場活動。兩人一同受訪時針對郭台銘議題做出以上表示。



郭台銘自從11月23日在君悅酒店五人會談破裂後，就沒有再公開露面；11月24日發表書面退選聲明後，也未發聲挺台灣民眾黨柯文哲。



由於趙少康日前受訪時說希望拉郭台銘回來，但郭還在氣國民黨初選對他不公平，媒體詢問趙少康，是不是有說希望郭把怒氣針對朱立倫就好？



趙少康說，他認為朱立倫一定說“就找我一個就好”，其他部分，郭台銘跟國民黨也沒有什麼過節，大家原來就是好朋友，所以在這個時候他認為，“回來吧！郭董回來吧！為了大局了，為了‘中華民國’的大局，還是回來啦！”



朱立倫則表示，我們有透過各個管道，都是希望大家能團結在一起，團結一切可以團結的力量。過程當中，如果有任何的不滿，都怪朱立倫，如果有任何需要幫忙的，拜託幫忙侯友宜和趙少康。