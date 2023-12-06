耶誕點燈　趙少康：藍白即使不能合也要和

趙少康希望和柯文哲能和平相處。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月6日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024大選副手候選人趙少康6日晚上針對民眾黨柯文哲的競合關係受訪表示，對於柯文哲基本上我們希望能和，就算不能合，但至少能夠和平相處，甚至大選候選人侯友宜也講，也可以組當時柯文哲提倡的聯合政府、聯合“內閣”，民眾黨優秀人才我們都歡迎，會用人唯才。



至於國民黨的禁柯站台令是否可能解除的問題，同場受訪的黨主席朱立倫說，還是照我們當時最初的協議，以“立委”席次極大化為目標，但因為大選的部分是競爭的，我們還是堅持原則（指禁止柯站台），但是在“立委”的部分相互支持，讓“立委”席次極大化，這是我們的目標。



國民黨6日晚上在中央黨部外廣場舉行聖誕節點燈祈福活動，由朱立倫帶領眾人一同慶祝即將到來的聖誕節，並祈求兩岸和平，台灣能有公平正義，趙少康也出席，兩人一同受訪。



對於國民黨禁止柯文哲幫藍軍“立委”選將站台，近來有藍綠激戰的“立委”選區候選人希望放寬，趙少康說，輔選“立委”是黨中央的權責，所以一切以黨中央的規劃為主，個別“立委”可能有他不同的狀況，但如果有不一樣的做法，厚彼薄此也不好，所以既然黨中央規定，就照這規定去做。



朱立倫則說，仍照之前的協議以“立委”席次極大化為目標，所以包括黨籍台中市長盧秀燕都全力支持民眾黨台中“立委”選將蔡壁如等等，都秉持這樣的原則，但因為畢竟大選的部分是競爭，還是堅持原來的原則，但在“立委”的部分相互支持，讓藍白的“立委”席次極大化，這是我們的目標。



趙少康也補充說，國民黨的“立委”候選人們本身都很優秀，他們當然現在看到柯文哲還在選，會有點擔心，但不要怕，繼續走下去，侯友宜跟他的民調一定會愈衝愈高，到時候只要支持侯友宜跟趙少康，“立委”都會當選的，不用怕。