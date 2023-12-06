竹苗3縣市與竹科高峰會增7合作案　創造共榮

“園縣市高峰會”今日在新竹市煙波飯店舉行第4次會議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月6日電（記者 盧誠輝）“園縣市高峰會”今日舉行第4次會議，由民眾黨新竹市長高虹安、中國國民黨新竹縣長楊文科、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局長王永壯與科學工業園區同業公會理事長李金恭共同主持，會議聚焦大新竹的交通、觀光與輕軌等相關議題，期盼共同打造竹竹苗與園區的共榮生活圈。



“園縣市高峰會”是由科學工業園區科學同業公會理事長李金恭在今年2月所發起，邀集新竹科學園區管理局、新竹市政府、新竹縣政府與苗栗縣政府輪流舉辦，每3個月召開1次高峰會議，期盼結合公私部門資源，研擬利多提案並因應問題癥結尋求解決方案。今年6月首次高峰會由苗栗縣政府舉辦，今日第4次會議則由新竹市政府舉辦。



高虹安表示，此次高峰會共新增7項合作案，其中竹市府針對“大新竹輕軌計劃”、“新竹科學園區心理衛生及自殺防治計劃”、“擴大竹竹苗青年委員交流”、“跨單位橫向合作劃設新竹科學園區空氣品質維護區”等議題提出合作探討，都獲得新竹縣、苗栗縣、科管局、園區同業公會的高度共識與支持，期望藉由定期交流聯繫，攜手實現區域共榮、共好城市願景。



“深化區域治理、邁向團結共好！”高虹安表示，第四季“園縣市高峰會”由竹市府主辦，也是今年度的最後一場會議，在竹竹苗與竹科園區的共同努力之下，前三次會議共探討26項合作議題，涉及交通、產業、環保、健康、社福等多面向，包含推動TPASS通勤月票，並共同向“中央”爭取補貼新竹客運營運成本，保障民眾乘車權益，成功強化區域治理效能。



高虹安提到，日前竹市府主動發起“大新竹輕軌計劃”，突破過去縣市溝通阻礙，與新竹縣政府及科管局一同簽署“大新竹輕軌計劃推動合作備忘錄（MOU）”，未來輕軌紅線與藍線將串聯新竹舊城區、科學園區、高鐵新竹站及竹北生活圈，期望透過軌道建設提升旅運量、促進地方產業發展，並解決14萬從業人員往返園區與新竹縣市塞車之苦，此案將持續於高峰會進行討論，致力提供大新竹民眾優質、便利的公共運輸服務。

