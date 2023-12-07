朱立倫、趙少康聖誕祈福　都盼兩岸和平

朱立倫和趙少康出席國民黨聖誕節點燈活動，都盼兩岸能和平。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨6日晚上在中央黨部前廣場舉行耶誕前夕點燈活動，並架設大型聖誕樹提供祈福卡讓眾人許願，出席活動的國民黨主席朱立倫和2024大選副手候選人趙少康的祈福卡上有共通點，除了政黨輪替外，都盼望兩岸和平。



國民黨6日晚上在中央黨部前廣場舉行聖誕樹點燈活動，一開始由國民黨秘書長黃健庭帶領眾人起始禱告，盼能讓國民黨奉主的名持續奮鬥向前。現場還請來學生詩歌合唱團帶領，在微微細雨中唱著《天使高歌唱在高天》、《最美的禮物》與《平安夜》等聖歌，以及兩位牧師替國民黨祝禱。



出席活動的朱立倫、趙少康以及台北市多位“立委”候選人李彥秀、徐巧芯和賴士葆等人也跟著一起吟唱，氣氛十分祥和溫馨。現場也發放象徵祝福的蘋果給與會者，朱立倫和趙少康則分別將自己的聖誕願望寫在卡片，別在聖誕樹上。



朱立倫表示，聖誕節快到了，希望明年選舉能夠讓公義降臨台灣，為了兩岸和平與公義的台灣，追求政黨輪替的願望。



趙少康則說，雖然世界上仍有戰爭，氣候變遷仍在持續，但聖誕節是大家慶祝的日子，他也期許上帝在未來的選戰中，祝福所有政治工作者能充滿智慧，並讓台海維持和平，帶領“國家”走向更富足的道路。