日公明黨就防衛裝備出口持更謹慎態度

中評社香港12月6日電／共同社指出，日本執政黨關於放寬防衛裝備品出口規則的磋商中，公明黨態度更為謹慎。日政府考慮到下一代戰機，力爭實現向第三方國家出口國際共同開發品，但公明黨一改允許論調，轉而表示為難。力爭年內敲定的政府、自民黨紛紛對其態度強硬化感到困惑。岸田內閣支持率下跌導致政權趨於薄弱，執政兩黨磋商的走向存在變數。



“並非就由（自公的）工作組作出決策了。黨內討論都還沒展開。”公明黨黨首山口那津男5日在記者會上，對於自公工作磋商提出的允許出口至第三方國家的論調並不支持。他認為首相岸田文雄對於磋商期限的意向也不清楚，對盡快敲定給出了否定性見解。



工作磋商在7月彙總的論點梳理中，考慮到與英國、意大利共同開發的下一代戰機，寫入了允許向第三方國家出口的態度。當時，公明黨高層也表示理解稱“不能成為共同開發的阻礙”（副黨首北側一雄語）。



不過，政調會長高木陽介11月稱“應謹慎討論”，幹事長石井啟一也表示“將大大超出迄今的運作方式”。山口5日強調稱，石井是“考慮到國民的想法作出了發言”。



之所以態度變得強硬，可能是受到了創設公明黨的創價學會名譽會長池田大作逝世的影響。公明黨方面應該是想要遏止制度的放寬，展現出維護池田倡導的“和平之黨”的姿態。本月1日的執政黨磋商中，圍繞擴大現行制度中可出口的5個非戰鬥領域展開了討論，但未得出結論。



政府最快將於下週舉行日英意防長會談，預計將就推進開發下一代戰機達成共識。照現狀來看，是否向第三方國家出口可能會無法敲定，自民黨的工作磋商成員焦急地表示“沒有時間”。



然而，除了內閣支持率低迷外，還湧現自民黨派系集資宴會的資金問題。公明黨人士指出：“最後是首相的政治判斷，但政權經得起這樣的折騰嗎？”