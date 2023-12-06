內塔尼亞胡談加沙地帶的非軍事化

中評社香港12月6日電／以色列總理內塔尼亞胡表示，軍隊不斷擴大土地占領、人道主義災難加深的加沙地帶“應該在戰後在以色列的控制下實現非軍事化，而無需國際方面的干預”。



TRT消息，內塔尼亞胡在戰時內閣會議後舉行的新聞發布會上表示，以色列軍隊在占領加沙地帶時，包圍了該地區第二大城市汗尤尼斯南部和中北部的吉巴利亞，並聲稱“沒有他們到達不了的地方。”



內塔尼亞胡認為加沙地帶不會再次對以色列構成威脅，並聲稱總部位於拉馬拉的巴勒斯坦政府無法治理加沙，他指責該政府支持恐怖主義。



內塔尼亞胡表示，“戰後，加沙將實現非軍事化。唯一能做到這一點的力量是以色列軍隊。任何國際力量都無法承擔這一責任。我無法閉上眼睛接受這一點。”



考慮到在封鎖的加沙地帶各方商定的人道主義暫停和囚犯交換期間釋放的81名以色列囚犯和24名外國人，內塔尼亞胡聲稱，由於外交努力和“土地占領”，他們帶回了110名囚犯。



內塔尼亞胡要求加沙地帶“人民撤離到沒有衝突的地區”，那裡居住在365平方公里的230萬人口中，有190萬巴勒斯坦人被迫流離失所。



在以色列媒體報導“美國要求特拉維夫在短時間內停止襲擊”的消息後，內塔尼亞胡表示，“希望我們盡快結束戰爭的世界朋友應該知道，我們結束這場戰爭的方式就是要對哈馬斯使用壓倒性的武力來摧毀它。”



哈馬斯的軍事派別卡薩姆旅宣布於10月7日對以色列發動了名為“阿克薩洪水”的全面襲擊。



對此，以色列軍隊宣布出動戰機對加沙地帶發起“鐵劍”行動。



在不斷升級的緊張局勢中，超過 16,200 名巴勒斯坦人死亡，其中大多數是兒童。