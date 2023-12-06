韓消費者集體向蘋果索賠案二審部分勝訴

中評社香港12月6日電／韓國用戶集體起訴蘋果通過升級系統降低舊款iPhone性能案6日二審宣判，法院判處原告部分勝訴。



韓聯社報導，首爾高等法院民庭當天就7名韓國蘋果用戶針對蘋果韓國公司等提出的索賠訴訟作出二審判決，判處蘋果公司向每名用戶支付7萬韓元（約合人民幣382元）賠償金。



法院認為，蘋果在升級iOS系統時沒有盡到公告的義務，讓用戶蒙受精神損失。法庭表示，對於升級的結果和影響，開發程式的蘋果與消費者之間的資訊不對稱問題較嚴重。消費者只能相信升級可以提高手機性能，而難以預料升級會限制手機處理晶片的峰值性能和APP運作。升級的目的即便是為了防止電源突然關閉，但限制了中央處理器（CPU）和圖形處理器（GPU）的部分性能，因此蘋果有義務充分說明和告知用戶相關內容，讓信任蘋果而購機的用戶自行選擇是否升級。



法院同時還提出，iOS系統升級沒有損毀手機，也不屬於惡性程式，因此不認為給用戶造成了財產損失。消費者在升級系統後無法進行刪除，但之後蘋果重新編制併發布了新的升級包，用戶可借此停用性能調節功能，因此難以認為蘋果手機功能受損或功能永久受限。



今年2月，一審法院對有關案件進行了合併審理，認為難以視蘋果的性能調節功能一定會給用戶帶來負面影響，判決原告團共6.2萬多人敗訴。消費者在一審中雖也主張蘋果有違告知義務，但法庭認為不能判定升級系統有害，具體受損內容也不詳，因此無法追究賠償責任。



2017年12月，各國網路社區出現部分用戶主張蘋果升級iOS系統後性能顯著下降。有意見認為，手機速度變慢，用戶自然會更換新款，而這可能就是蘋果覬覦的結果，蘋果為提升銷量而故意降低手機性能。相關爭議發酵之後，蘋果承認為防止手機因電池功能不足而突然關機，限制了手機性能，但同時澄清，這並非是有意誘導用戶購買新品的手段。



之後，全球各地用戶紛紛狀告蘋果，9800多名國內消費者2018年3月針對蘋果提起集體訴訟，要求蘋果向每人賠償20萬韓元。