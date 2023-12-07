謝國樑邀安心亞當基隆代言人　年終活動暖身

左起基隆市文化局長江亭玫、市長謝國樑、城市代言人安心亞、市府發言人余治明、觀銷處代理處長郭憲平。（照片：基隆市政府提供） 中評社基隆12月7日電（記者 張穎齊）中國國民黨基隆市長謝國樑有經營影藝公司經驗，今年底11月23日邀集豪華表演陣容，舉辦“2023最愛基隆年終演唱會”，謝國樑6日更宣布，邀請到藝人安心亞擔任基隆的城市代言人，將要在年終演唱會上以全新身分與大家共度歡樂時光。



謝國樑表示，今年年終演唱會活動是首創之舉，除了觀賞空間的改善，更將基隆與雙北跨年間的關係由以往的排擠變成了互利，民眾有更多選擇，市府也得以為大家帶來最豪華的表演陣容，將於12月23日週六晚間6點30分在基隆市立體育館盛大登場。



謝國樑說，年終演唱會由藝人陳大天、阿喜與陳若穎共組主持群，更邀請到7組超強卡司，包含城市代言人安心亞、首次來基隆表演的玖壹壹、鐵肺歌后戴愛玲、Kimberley陳芳語、U:NUS、未來少女－幽靈水晶、城市音樂愛心大使鋼琴家許哲誠等堅強陣容，要在今年冬天為大家帶來滿滿的溫暖。



謝國樑說，基隆有獨特的城市景觀及文化風貌，富具觀光條件，但在資訊迅速傳播的時代，如何在短時間內吸引到大眾的目光，便是城市行銷的一大重點，所以今年市府也首度推出城市代言人，並找來近期在演、歌、藝有全方位發展的安心亞擔任，透過安心亞正面、健康、有愛的活力形象，與基隆友善、溫暖的港灣魅力相互呼應，希望透過安心亞的代言與宣傳，讓更多好朋友看到基隆、認識基隆。



安心亞說，基隆是個很溫暖的都市，希望藉由自己城市代言人的身分，帶大家多多認識這個城市，自己過去多次造訪基隆，常會開車去八斗子海邊吹風、欣賞海景跟拜拜，回程再到廟口品嘗小吃，便可以讓工作上的壓力一掃而空。



安心亞也透露，自己最常去廟口吃炒麵、滷肉飯加蛋、油豆腐，冬天最愛的是竹筍排骨湯，這些小吃是“值得從台北開車跑到基隆來吃”；她還預告說，年終演唱會當天將會準備比較歡樂的歌曲，配合即將到來的聖誕節，跟大家一起度過佳節。