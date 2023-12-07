蕭美琴、吳沛憶萬華老店喝青草茶　吹文青風

蕭美琴與吳沛憶到台北市萬華青草巷喝青草茶，聊到當黨工的過往。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月7日電（記者 黃筱筠）民進黨副手參選人蕭美琴6日與民進黨台北市第五選區（中正、萬華）“立委”候選人吳沛憶到萬華青草茶老店品嚐特色茶品。兩人一邊喝茶一邊話蕭當黨工的當年，吳沛憶說，“小時候看過你的廣告，上面是寫哥倫比亞博士”，蕭則趕緊說“喔，我沒有博士喔，哈哈”。吳沛憶說，她當黨工時，青年黨工也組成助選團，黨內就拿出你們的“酷哥辣妹助選團”，蕭趕緊說，“真是不堪的往事”，吳又說，已經很難找到當時的影片與照片，蕭又笑說，“最好不要再找了！”



吳沛憶一開始也先送上自己養的貓所繪製的紋身貼紙，兩人一起貼在手背上。



台北市萬華西昌街有條青草巷，吳沛憶帶著蕭美琴到老店“老濟安”品嚐青草茶。第三代老闆王柏諺讓老店搖身一變，吹文青風，點茶前還可以先勾選“症狀”，對症下藥。



蕭美琴說自己睡不好很嚴重，胃不好也是問題。老闆馬上幫忙找出適合蕭可以喝的青草茶，讓蕭喝了可舒眠。



蕭美琴表示，在地事物才是最獨一無二，外國遊客來台也是希望尋找台灣才有的特色，很高興年輕人對於傳統文化的用心，也大讚店家提供的茶品，非常療癒。



吳沛憶說這次是第一次與蕭美琴見面，兩人第一份工作都是黨工、幕後到參選，吳問到心境上都會調適，蕭則說，民代是沒有假日，大家休假是我們跟大家互動的時間，但既然做了，就是要繼續努力，你們年輕人到“立法院”有新的創意以及活力。



吳沛憶則說，“我小時候看過你的廣告，上面是寫哥倫比亞博士”，蕭則說，“喔，我沒有博士喔，哈哈”。吳沛憶提及，要助選黨工要組成青年助選團，黨內就拿出你們的“酷哥辣妹助選團”，蕭則說，“真是不堪的往事”，吳接著說，“很難找到當時的影片與照片”。蕭笑說，“最好不要再找了！”



蕭美琴則提到當時擔任黨工，我們過去是不用唱歌要搭配董事長樂團，他們在卡車上，我們一起出動，當時是要幫桃園縣長補選，我們還要助講，每個黨工都要拿麥克風助講。

