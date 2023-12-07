準確把握長三角一體化發展輻射全國的重要作用

長三角是長江經濟帶和“一帶一路”的重要交匯點，在國家現代化建設大局和全方位開放格局中具有舉足輕重的戰略地位。 中評社北京12月7日電／習近平總書記在上海主持召開深入推進長三角一體化發展座談會並發表重要講話，強調長三角區域要在中國式現代化中走在前列，更好發揮先行探路、引領示範、輻射帶動作用，更好聯動長江經濟帶、輻射全國。我們要從戰略思維和全局視野出發，把長三角一體化發展放到國家發展大局中去定位和思考，促進長三角一體化發展和共建“一帶一路”高質量發展深度融合，加強與京津冀、粵港澳、長江經濟帶等國家區域重大戰略的協同發展，努力成為聯通國內國際雙循環的戰略樞紐，以更好支撐和服務中國式現代化。



以長三角一體化發展促進區域重大戰略協同聯動



中國青年報發表上海財經大學城市與區域科學學院院長，上海財經大學長三角與長江經濟帶發展研究院執行院長張學良文章認為，構建長三角地區高質量高層次改革開放新格局，不但要做好長三角區域內部的分工協作、優勢互補，更要做好“大藍圖”下區域重大戰略之間的聯動合作、協同發展，開創區域板塊環環相扣、緊密銜接、共榮共生的聯動發展格局。



一域之內，長三角高質量一體化發展正深入推進。各城市接軌上海、融入長三角實現高質量發展已成為重要趨勢，同上海加強聯動與合作正在加快長三角一體化發展的進程。在與上海區域聯動指數排名前10位的城市中，長三角區域的蘇州、杭州、南京、寧波、南通、無錫、嘉興占了七席。無論是從市場、社會還是政府合作層面，長三角各城市與上海合作聯動的內在需求均較為強烈。根據相關交互搜索指數以及地方政府主要規劃和政策文件提及“上海”的頻次，長三角城市平均值為14.5，顯著超過所有樣本城市的平均值5.3。交通方面，長三角區域“一日生活圈”“一小時通勤圈”範圍大幅擴大，已基本形成以中心城市為主要資源配置節點向外輻射的較為密集的一體化高鐵網絡。基於各類流量數據分析還可以發現，長三角一體化發展正推動產業鏈、供應鏈、創新鏈深度融合。從產業關聯來看，對於上市公司異地設立分支機構、異地併購以及異地供應商分布等指標，長三角城市也分別占到了整體的38.86%、34.05%、41.48%。從協同創新來看，上海與長三角城市的專利合作申請和專利轉移數量更是占到了所有樣本城市的43.56%和43.20%。



放眼全局，區域重大戰略間聯動發展格局已初步形成。在加快構建全國統一大市場的進程中，長三角充分發揮輻射帶動作用，在全國範圍內的資源集聚力和輻射力不斷提升。基於聯動指數研究可以發現，上海與長江經濟帶其他城市的聯動基本居於全國中上水平，總體形成了上海、杭州、南京等中心城市引領長三角進而帶動長江經濟帶中上游地區聯動發展的格局。從主要指標來看，2022年，上海與長江經濟帶沿線省市之間的相互異地投資總金額占全國比重達到38.99%、專利合作申請和專利異地轉移數量所占比重都超過50%、銀聯異地刷卡消費金額占全國比重達到47.2%。此外，上海的外來常住人口中，有65%來自長江經濟帶沿線省市。上海與京津冀的北京、天津，粵港澳的廣州、深圳，成渝地區的成都、重慶，黃河流域的西安、鄭州、濟南等城市的聯動指數排名均在全國前25位，表明以區域中心城市合作聯動為引領、以上海為龍頭的長三角城市群與京津冀、粵港澳、成渝地區、鄭（州）洛（陽）西（安）高質量發展合作帶之間的區域合作日益緊密。在推動區域協調互動的基礎上，正引領區域合作從城市間合作延伸走向國家戰略空間板塊間的合作，共同構成了中國大“鑽石菱形”空間協同發展格局。



以長三角建設雙循環戰略樞紐加快構建新發展格局



文章分析，作為橫貫東西、暢通南北、連接陸海的重要樞紐，長三角是長江經濟帶和“一帶一路”的重要交匯點，在國家現代化建設大局和全方位開放格局中具有舉足輕重的戰略地位。推動長三角成為暢通國內經濟大循環的強大引擎和聯通國內國際雙循環的戰略樞紐，不僅有助於長三角在新發展格局中進一步釋放輻射帶動效應，還能推動國內大循環和國際循環在更高層次上實現有機融合和互動。



對內，長三角持續挖掘內循環發展潛力。自長三角一體化發展上升為國家戰略以來，長三角地區率先實踐、先行示範，一體化發展取得新進展新成效。作為實施長三角一體化發展戰略的先手棋和突破口，長三角生態綠色一體化發展示範區在推動長三角地區統一市場建設向更深層次更寬領域拓展方面先行先試，成為跨區域推進國土空間治理、實現高質量發展的實踐樣本。從區域合作層面來看，以上海、北京、武漢、鄭州、重慶、成都等中心城市為關鍵節點，以“京滬線”“滬深線”“京深線”和“滬渝線”等區域合作為“扇型”條線，以由京津冀、長三角、粵港澳三大增長極所串聯形成的沿海經濟帶和由成渝地區、長江中游城市群、長三角所串聯形成的長江經濟帶及由蘭（州）西（寧）城市群、鄭（州）洛（陽）西（安）高質量發展合作帶、山東半島城市群所串聯形成的黃河經濟帶共同構成的“π”字形發展軸為發展主面，由點到線、由線及面，構成了中國國內大循環發展格局的重要主體。可見，長三角更高質量一體化發展是打破市場分割、加快構建全國統一大市場的基本保證，是助力進一步優化區域空間格局、保證國內大循環暢通的關鍵環節。

