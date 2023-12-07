推進農業降碳減污擴綠增長

中評社北京12月7日電／黨的二十大報告首次提出加快建設農業強國。在2022年底召開的中央農村工作會議上，習近平總書記指出，“我們要建設的農業強國、實現的農業現代化，既有國外一般現代化農業強國的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色”。中國幾千年的農耕文明始終強調人與自然和諧，生態低碳農業是中國特色農業強國的重要體現。新時代背景下，生態低碳農業不是簡單回到過去自給自足、低產出水平的小農經濟，而是要將現代技術、現代經營管理方式與生態循環的優良傳統相結合。



經濟日報發表農業農村部農村經濟研究中心主任、研究員金文成文章介紹，近年來，中國發展生態低碳農業取得了積極進展。化肥農藥用量連續7年保持下降趨勢，主要農作物病蟲害綠色防控覆蓋率、三大糧食作物統防統治覆蓋率明顯提高。以秸秆、畜禽糞污和廢棄農膜為重點，農業廢棄物回收和資源化利用取得明顯成效，秸秆“農用為主、五化並舉”的格局已基本形成，畜禽糞污綜合利用率顯著提高，重點地區農田“白色污染”得到有效防控。長江十年禁漁取得階段性成效，流域生物多樣性明顯好轉，重點水域監測到的土著魚類數量、江豚自然種群數量等指標較往年明顯提升。《中華人民共和國黑土地保護法》已於2022年8月1日起正式實施，為保護好“耕地中的大熊貓”提供了法治保障。



文章分析，取得這些成效的經驗可以歸結為五個方面：一是強化綠色發展理念，把“兩山”理念貫穿到農業農村生產、生活、生態全過程、全領域。二是堅持底線思維，把綠色發展放在糧食安全這個“國之大者”中考慮。處理好綠色發展和資源安全、農民增收之間的關係，實現高質量發展和高水平安全的良性互動，以及保供給、保收入、保生態的協調統一。三是傳承弘揚農耕文明，推進種養結合，發揮精耕細作傳統優勢。四是推動農業生態價值實現，提升生態農產品溢價、因地制宜探索農文旅融合路徑，加快農業碳減排交易制度建設，將更多利益留給農村和農民。五是優化完善治理體系，築牢農業綠色發展的制度之基，形成激勵有效、約束有力的綠色發展制度環境。

