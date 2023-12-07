激發長三角一體化新動力

中評社北京12月7日電／近日，習近平總書記在上海主持召開深入推進長三角一體化發展座談會並發表重要講話，強調“要完整、準確、全面貫徹新發展理念，緊扣一體化和高質量這兩個關鍵詞”“推動長三角一體化發展取得新的重大突破，在中國式現代化中走在前列，更好發揮先行探路、引領示範、輻射帶動作用”。



經濟日報發表中國宏觀經濟研究院國土開發與地區經濟研究所研究員賈若祥文章表示，長三角是中國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一，在國家現代化建設大局和全方位開放格局中具有舉足輕重的戰略地位。今年前三季度，長三角實現地區生產總值約22萬億元，占全國經濟總量的24%，其中GDP過萬億元的城市有8個，占全國的三分之一。長三角已經成為中國重要的經濟增長極、發展動力源和改革試驗田，發揮著開路先鋒作用。



5年前，長江三角洲區域一體化發展上升為國家戰略，明確了在國家發展大局中“一極三區一高地”的戰略定位，一體化高質量發展按下“快進鍵”。長三角緊扣“一體化”和“高質量”，促進當地商品要素資源在更大範圍內暢通流動，加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的統一大市場，為中國構建新發展格局、推進高水平對外開放贏得戰略主動。接下來，長三角要進一步提升創新能力、產業競爭力和發展能級，不斷推動長三角一體化發展取得新的重大突破。



文章提出，要把握“高質量發展”這個首要任務，通過科技創新和產業創新跨區域協同，激發高質量發展內生動力。長三角科技資源富集，要以更加開放的思維和舉措參與國際科技合作，營造更具全球競爭力的創新生態，推進科技創新力量和優勢資源跨區域、跨部門整合，打造科技創新策源地，為實現高水平科技自立自強提供強有力支撐。圍繞創新鏈布局產業鏈，圍繞產業鏈部署創新鏈，加強科技創新和產業創新深度融合，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，不斷催生新產業、新業態、新模式，持續將長三角深厚的科技產業優勢轉化為高質量發展優勢。推進以制度型開放為重點的高水平對外開放，努力使長三角成為暢通中國經濟大循環的強大引擎、聯通國內國際雙循環的戰略樞紐。



要緊扣“一體化”，加快構建區域發展共同體，為全國區域一體化發展提供示範。實施“一體化”的目的，是在更大區域和更廣領域統籌資源要素，實現更好發展。長三角地區涵蓋上海市、江蘇省、浙江省和安徽省部分城市，要從體制機制上打破地區分割和行政壁壘，堅持長三角區域發展“一盤棋”，下好長三角生態綠色一體化發展示範區“先手棋”。圍繞基礎設施互聯互通、科創產業深度融合、生態環境共保聯治、公共服務普惠共享等重點領域，完善一體化制度體系，加快從區域項目協同走向區域一體化制度創新。加強各類交通網絡基礎設施標準跨區域銜接，提升基礎設施互聯互通水平，打造“軌道上的長三角”。加強大氣、水、土壤污染綜合防治，健全生態產品價值實現機制，拓寬生態優勢轉化為經濟優勢的路徑。推進基本公共服務制度銜接、政策協同、標準趨同，分類推進各領域公共服務便利共享，使一體化發展成果更多惠及長三角全體人民。







