快評：戰爭警告非虛言　台灣面臨抉擇

中評社快評／台灣大選的競選活動正如火如荼進行中，在野的國民黨將這次選舉定位為“戰爭與和平”的選擇，要避免戰爭就要選擇九二共識。大陸方面一再強調“台獨意味戰爭”、“台獨工作者就是戰爭製造者”。



過去愛賣“芒果乾（亡國感）”的民進黨，這一次一反常態，反對將這次選舉定位為“戰爭與和平”的選擇，還指在野黨危言聳聽。美國智庫史汀生研究中心資深研究員曼寧近日也稱，大陸說“台獨意味著戰爭”是誇大其辭。



危言聳聽？誇大其辭？誰在自掌嘴巴？早前賴清德競選總部主委姚立明指趙少康很早就講會戰爭，哪次選舉不喊？趙少康受訪時僅用三言兩語，就堵住姚立明的嘴。趙說，台灣可能發生戰爭是美國講的，建議姚立明再去問問賴清德。



民進黨執政八年，兩岸關係惡化，台海戰雲密布。賴清德稱自己是和平的，但台灣當兵四個月變一年，軍費預算3000億元新台幣變6000億元新台幣，這是為了什麼？﹗



“台獨意味著戰爭”，這是大陸方面所劃的清晰底線。台海今天沒有發生戰爭，將來也不一定真會發生，但只要“台獨”目標沒有放棄，追求“台獨”的動作還在持續，那就意味著戰爭警報一直在作響，大陸必須也一直在做著戰爭的準備。



2024台灣大選是“戰爭與和平”的選擇，警告並非虛言，紅線不可逾越。大陸對台海問題有強烈危機意識，台灣選民面臨抉擇。