讓卓越工程師競相湧現

中評社北京12月7日電／日前，黨和國家功勛榮譽表彰工作委員會辦公室發布《關於國家卓越工程師和國家卓越工程師團隊擬表彰對象的公示》，擬對83名國家卓越工程師、50個國家卓越工程師團隊進行表彰。



說起工程師，很多人會聯想到身著工作服、頭戴安全帽在車間、工地忙碌的身影。卓越工程師不僅具備吃苦耐勞、堅忍不拔的品格，而且善於在工程實踐中解決複雜問題，具備動手能力強、興趣專注度高、勇於創新創造等諸多特點，是“工程師中的工程師”。從神舟飛天到蛟龍入海，從天眼巡空到墨子傳信，從高鐵馳騁到“大飛機”啟航，從敦煌文物修復到煤礦瓦斯防治，從天氣預報系統到眼科診療技術……一件件展現綜合國力的大國重器、一項項關涉國計民生的科研成果，無不澆築著一批批卓越工程師的心血和汗水。可以毫不誇張地說，沒有卓越工程師的匠心，就沒有中國創造的偉力。



習近平總書記在中央人才工作會議上強調，要培養大批卓越工程師，努力建設一支愛黨報國、敬業奉獻、具有突出技術創新能力、善於解決複雜工程問題的工程師隊伍。培養大批卓越工程師是我國加快建設現代化產業體系、推進中國製造向中國創造轉變的現實需要。相關數據顯示，我國製造業規模已連續13年位居世界第一，是當之無愧的製造業第一大國，但還不是第一強國，與一些製造業強國相比，我們的技術積累、人才積累還不夠。也因此，培養一大批各領域的卓越工程師成為提升我國製造業競爭力的關鍵。



從啟動卓越工程師教育培養計劃，到提出加快建設發展新工科；從支持“雙一流”高校引領國家卓越工程師學院建設，到擬對一批國家卓越工程師和國家卓越工程師團隊進行表彰，黨和國家對卓越工程師培養工作的重視程度前所未有。當前，我國已建成世界最大規模的工程教育體系，我國的工科在學規模占全球的三分之一，工程師數量占全世界的四分之一。把如此龐大的工科學生和工程師隊伍的“一把把種子”播撒到肥沃的土壤裡，用心澆灌、悉心管護，假以時日，必將出現卓越工程師競相湧現的生動局面。

