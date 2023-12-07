推動全球發展倡議走深走實

中評社北京12月7日電／世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字加重，人類面臨前所未有的挑戰。為了促進世界和平與發展，習近平主席提出全球發展倡議，喚起國際社會對發展問題的重視，推動加強全球發展夥伴關係，促進國際發展合作。在各方共同努力下，全球發展倡議的合作機制不斷完善，重點領域合作有序推進，能力建設項目陸續推出，給各國帶來實實在在的好處。



近年來，國際環境發生深刻複雜變化，受地緣政治衝突等因素影響，全球產業鏈供應鏈發生局部斷裂，世界大市場的統一性遭到一定程度破壞，欠發達國家和地區的發展赤字有擴大趨勢，世界經濟的有序復甦受到影響。面對新的問題和挑戰，推動全球發展倡議走深走實更加迫切和重要。深刻領會全球發展倡議的內涵，釐清幾類錯誤認識和做法，有助於破解當下國際社會存在的問題，凝聚各方共謀合作、共促發展的共識，共建團結、平等、均衡、普惠的全球發展夥伴關係，為推動全球發展注入強大信心和力量。



塑造共同發展的理念。當今世界，零和博弈、對抗思維沉渣泛起，阻礙了世界和平與發展進程。某些西方國家認為，世界是一個資源、能源、財富和機遇有限的閉環系統，系統內任何一個國家的發展與繁榮都是對其他國家發展資源的爭奪，因此，為了獲取充沛的資源，系統內各國必然陷入弱肉強食的零和博弈之中。事實上，這種零和博弈思維不僅阻礙了相關國家發展，而且給全球共同發展的美好願景蒙上了陰影。大國之間衹有克服零和博弈思維，加強宏觀政策協調，重視發展治理合作，才能為世界的持久和平與發展繁榮營造良好環境。全球發展倡議的核心主張之一就是堅持發展優先，世界各國應謀求共同發展，把發展的“蛋糕”越做越大。習近平主席指出：“發展是人類社會的永恒主題。共享發展是建設美好世界的重要路徑。作為最大的發展中國家，中國始終將自身發展置於人類發展的坐標系，以自身發展為世界發展創造新機遇。”全球發展倡議秉持共同發展的理念，呼籲世界主要國家要充分認識到零和博弈沒有贏家，“脫鈎斷鏈”只會給世界經濟帶來不穩定性和不確定性風險，不利於世界各國共同增進民生福祉。中國願同世界各國一道，用“蛋糕越做越大”的良性循環替代“你多我少”的惡性循環，共同構建互利共贏的全球發展命運共同體。

