中評關注：年輕選票搖擺　藍綠白都在搶

《美麗島電子報》最新一波民調，柯文哲年輕人支持度下滑。（取自《美麗島電子報》） 中評社台北12月7日電（記者 黃筱筠）《紐約時報》日前報導台灣大選提到，明年選舉沮喪的年輕選民將會是選舉變數。民進黨副手候選人蕭美琴加入選戰後，就是負責全力鞏固基本盤，開拓非傳統綠營選票。《美麗島電子報》最近的民調，也顯示青年選票不再由柯文哲陣營一方獨霸，“賴蕭配”年輕支持者有上升趨勢，國民黨也力爭。



蕭美琴最近積極輔選年輕“立委”候選人，希望拉近與年輕人距離，替賴清德多開拓年輕選票與中間選民的支持。民進黨應也觀察到這樣趨勢。



根據《美麗島電子報》11月份民調顯示，“柯盈配”在20至29歲支持度有33.1%、30至39歲支持度為32.2%，比起“賴蕭配”在20至29歲支持度31.8%、30至39歲支持度25.1%，“柯盈配”確實比較高。



但根據最新一波《美麗島電子報》在12月1日、4日、5日進行第83波追蹤民調顯示，“賴蕭配”在20至29歲支持度37.1%，超過了“柯盈配”23.0%；在30至39歲支持度，“賴蕭配”仍以37.1%支持度，超過“柯盈配”的22.7%，甚至在這個年齡層“侯康配”都以25.4%超越“柯盈配”。



若以這份民調趨勢凸顯了，柯文哲已經非壟斷年輕選民、一方獨霸的趨勢，也可能是柯最近曝光度或是驚人語錄減少，導致年輕支持者短暫轉向。但這也顯示年輕選民確實在投票前態度都是持續波動，民進黨是有機會從柯手上，拿下年輕支者者，甚至國民黨也有機會。



蔡英文8年執政，年輕選民對於低新、高房價、物價飆漲等，都有很大無力感，加上民進黨兩岸論述最可能帶來戰爭，年輕人會希望兩岸開戰嗎？民進黨如果想要爭取年輕選民支持，消除年輕選民或是中間選民的疑慮，不是只有助選方式輕鬆，補助學生租屋、補助學費等，就可以吸引年輕選民。施政方向以及兩岸論述很可能都要有所調整。

