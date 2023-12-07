梁君彥：區選意義重大 呼籲全港選民投票

梁君彥在立法會大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月7日電（記者 盧哲）香港區議會選舉投票日在即，香港特區立法會主席梁君彥6日再次呼籲選民參與投票。



梁君彥在立法會綜合大樓表示，星期日（十二月十日）是區議會換屆選舉的大日子，今次選舉意義重大，是完善地區治理體系、重塑區議會後的第一次的全港大型選舉。



梁君彥表示，區議會事務與每位市民息息相關，對市民的安居樂業、社區和諧穩定都是起了重要作用，新一屆區議員將肩負起共建美好社區的重任，“我再次呼籲全港合資格的選民，在星期日選出服務社區的有能之士。”



梁君彥說，投票選賢能，是民主過程的重要一環。投票既是權利，亦是責任，而且只需用大家少許時間，就可以為提升地區治理質素踏出關鍵一步。他說，“近期落區經常聽到一句說話，就是：‘一票都不能少！’，我亦相信，各位立法會議員同事必定與我一樣，身體力行呼籲議員辦事處職員、秘書處職員和身邊的人，包括家人、朋友，齊齊在星期日一起去投票，一同履行公民責任！”



香港特區重塑區議會、完善地區治理體系後，區議會重回非政權性咨詢組織的定位。新一屆區議會由委任議員、地區委員會界別選舉產生的議員和區議會地方選區選舉產生的議員組成，數目比例約為4:4:2，另有27名當然議員，區議員總數將有470名，任期四年。2023年區議會一般選舉將於12月10日舉行，以選出176名地區委員會界別議員及88名區議會地方選區議員。