許弘霖：50萬台商票是關鍵　盼藍營勿放棄

國民黨大陸黨代表許弘霖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月7日電（記者 盧誠輝）距離2024大選僅剩37天，長年在大陸經商的中國國民黨大陸黨代表許弘霖接受中評社訪問表示，目前台商在大陸約有百萬人，他以2012年大選馬英九爭取連任為例，外界原本預估馬英九只會贏蔡英文20多萬票，後來是因為有超過50萬台商積極返台投票，才讓馬英九大贏蔡英文近80萬票，他呼籲國民黨千萬不要放棄台商選票，應積極催票，明年這50萬台商能否願意且順利返台投票，將成藍營是否能勝選的關鍵。



許弘霖，國民黨智庫“國家政策研究基金會”經濟財政組顧問、來裕企業集團副執行長，2021年國民黨全代會提案成立反“台獨”工作小組的提案人，現任國民黨大陸黨代表。



“50萬台商票擺在那邊，就看國民黨要不要？”許弘霖指出，目前台商在大陸約有百萬人，他以2012年大選馬英九爭取連任為例，當時他在大陸積極幫國民黨催票，外界原本預估馬英九只會贏蔡英文20多萬票，但後來是因為有超過50萬台商積極返台投票，光是上海台商回台投票就超過10萬人，才讓馬英九後來能大贏蔡英文近80萬票。



許弘霖分析，明年大選台商返台投票的動力應比2020大選還高，當時韓國瑜的聲勢雖然很強，但後來因為香港“反送中”讓藍營整個氣勢轉弱，也減少許多台商返台投票的動力，但這次藍營到目前為止的氣勢還不錯，只要能積極去拉台商票，讓台商願意且能順利返台投票，要是能像2012年一樣催回50萬台商返台投票，這50萬台商票很可能就會是藍營能否翻盤取得勝選的關鍵。



“台商都是經濟選民！”許弘霖說，長年在大陸經商的台商最在意兩岸是否能和平發展，而蔡政府執政8年不願意與大陸交流溝通，早就讓台商怨聲載道，面對曾自稱務實“台獨”工作者的賴清德，台商的疑慮更多更深，大家都擔心要是再讓民進黨執政，兩岸關係只會更壞，所以為了台灣家人的安全與自身的經濟利益，他相信有很多台商是願意回台投票的，就看國民黨激不激得起台商的熱情。

