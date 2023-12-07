甯漢豪：北都區是港發展新引擎 三新區正施工

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月7日電（記者 盧哲）香港特區政府發展局局長甯漢豪6日在立法會表示，北部都會區是香港未來發展的新引擎，以“產業帶動、基建先行”為主軸，區內三個新發展區正在施工，其他主要發展區域正處於規劃研究階段。甯漢豪強調，北部都會區發展對香港的長遠和持續發展是重要投資，透過基建釋放土地價值和帶動產業發展，可以帶來龐大的經濟效益和財政收入，提升香港競爭力和改善市民生活質素。她說，政府一直強調北部都會區的發展由政府主導規劃和落實方向，過程中政府亦歡迎市場積極參與。



甯漢豪在回覆議員關於發展北部都會區的提問時說，北部都會區是香港未來發展的新引擎，其規劃是以“產業帶動，基建先行”為主軸。政府在今年十月三十日公布《北部都會區行動綱領》，明確勾劃北部都會區的發展藍圖，包括區內四大區域的發展主題、產業定位、主要設施、產業導向規劃及發展時間表等。



甯漢豪表示，北部都會區內三個新發展區正在施工，分別為古洞北及粉嶺北、洪水橋及廈村，以及元朗南，其他主要發展區域現時則在規劃研究階段。當中新田科技城今年較早時候，政府提出了土地規劃方案，而餘下主要發展區域，即流浮山、尖鼻咀和白泥一帶、新界北新市鎮、牛潭尾和馬草壟四個區域的土地規劃方案將於明年內陸續出台。屆時經徵詢公眾意見後，政府會盡快因應經確立的土地規劃布局進行詳細工程設計和制訂分期施工安排，並就開支作出估算。政府制訂工程時間表及分期安排時，將充分考慮各項目的緩急優次、融資安排、公共財政影響、市場人力資源的承受能力等因素。



另一方面，政府和建造業議會會繼續定期向業界發放未來十年建造業預計整體工程量的資訊，並與業界持份者就人手供求情況保持緊密聯繫。政府會繼續採取多管齊下措施，包括善用今年七月推出的建造業輸入勞工計劃、加強人力培訓及就業支援，以及採用先進科技和創新建造技術，以便提升建造業的生產力和承載力。



甯漢豪表示，北部都會區發展對香港的長遠和持續發展是重要投資，透過基建釋放土地價值和帶動產業發展，可以帶來龐大的經濟效益和財政收入，提升香港競爭力和改善市民生活質素。



她說，政府一直強調北部都會區的發展由政府主導規劃和落實方向，過程中政府亦歡迎市場積極參與。為了作出整全部署，今年《施政報告》宣布成立由財政司司長帶領的“大型發展項目融資委員會”（委員會），並設立“大型發展項目融資辦公室”，審視包括北部都會區、交椅洲人工島等大型發展項目的融資方案，評估引入私人投資參與項目的可行性，以及評估大型發展項目對政府的財政影響，以確保政府財政的持續性。委員會已在上星期召開首次會議。