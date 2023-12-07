港府：正與深圳探討在河套區建跨河橋樑

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月7日電（記者 盧哲）香港特區政府創新科技及工業局局長孫東6日在立法會談到深港科技創新協同發展時表示，創新跨境要素包括人流、物資流、數據流等軟件安排是河套深港科技創新合作區“一河兩岸”、“一區兩園”的關鍵。特區政府會繼續積極與深圳合作，實現兩地創科深度合作的橋頭堡。其中，兩地會積極研究的創新措施包括通關模式和設施，特區政府和深圳市政府現正探討在河套區建設跨河橋樑連接兩個園區。



孫東在回覆議員提問時說，河套深港科技創新合作區（合作區）是《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》下其中一個粵港澳大灣區重大合作平台，位處北部都會區與廣深科技創新走廊的天然交匯點，包括87公頃的香港園區（即港深創新及科技園）及300公頃的深圳園區。今年八月中央公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，為深圳園區定下發展定位。特區政府全力支持，並將和深圳市政府繼續共同推進深港兩個園區的協同發展，研究創新性的措施。



孫東表示，為加強就合作區發展事宜上的合作和溝通，港深雙方早於二○一七年成立河套區港深創新及科技園發展聯合專責小組（專責小組），由特區政府創新科技及工業局局長及深圳市副市長共同領導，成員包括相關政府和兩地園區公司代表。專責小組至今已舉行十次會議，最近一次會議於今年九月在香港舉行，會上聽取了兩地園區的工作進度。此外，雙方亦就合作區的未來發展，包括雙方園區的規劃發展進度，以及專屬跨境措施（例如便利兩地科研人員往返的措施）進行商討。



創新跨境要素包括人流、物資流、數據流等軟件安排是合作區“一河兩岸”、“一區兩園”的關鍵。就此，特區政府會繼續積極與深圳合作，融入國家發展大局，推動合作區在“一國兩制”下“一區兩園”的優勢，確保人流、物資流、數據流都能夠暢通流動，實現兩地創科深度合作的橋頭堡。



孫東表示，兩地會積極研究的創新措施包括：一，合作區將以“一區兩園”的模式運作，日後將有科研人員每日“早出晚歸”往返港深兩地園區，因此需要有便利的通關模式和設施，容許特定人員便捷過境，例如預先登記便可利用科技簡化園區往來。此外，為方便港深兩地創科人員頻繁的日常跨境流動，特區政府和深圳市政府現正探討在河套區建設跨河橋樑連接兩個園區，橋樑的位置須待兩地政府商討；二，河套可成為內地和國際重點創科企業在港設立總部或科研中心的重要據點。特區政府會與中央相關部委探討便利河套合作區內跨境資金流動；