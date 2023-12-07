許正宇：香港有完善有效機制打擊洗黑錢罪案

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月7日電（記者 盧哲）香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇6日在立法會就“防止銀行戶口被用作洗黑錢”議題回覆議員時表示，打擊洗黑錢是打擊有組織犯罪的重要一環，對維護香港作為國際金融中心的地位和聲譽十分重要。香港就打擊清洗黑錢罪案，已建立了一套完善及有效的機制，包括健全的法律框架、有效的執法策略、以風險為本的預防措施和國際合作機制等。政府會不時檢視有關機制以應對新挑戰，包括利用傀儡戶口處理騙款的趨勢。為提高市民正確使用戶口的意識，金管局和香港警務處採取了多項的反洗黑錢措施。



許正宇說，因應金融犯罪手法層出不窮，金管局一直密切監察相關情況及新出現的詐騙手法，與銀行業界和執法機構全方位採取多項措施以應對最新風險，積極推動銀行使用反洗錢合規科技，特別是應用於偵測詐騙活動相關的傀儡戶口網絡（目前具備網絡分析技術能力的銀行已經覆蓋接近九成的零售銀行客戶），並加強公私營合作及訊息分享。警方亦與主要銀行在今年五月推出“騙案預警”計劃，透過分析傀儡帳戶的交易紀錄，主動找出騙案受害人，截至今年十一月底，有關計劃已成功勸阻超過320人繼續轉款予騙徒。



執法方面，警方持續加大執法力度，今年首十個月，警方共拘捕4729人，涉及各類型詐騙案，較去年同期上升一半。警方近月就用作收取騙款的傀儡戶口持有人首次成功向法庭申請加刑，務求藉此加強對“租、借、賣”戶口活動的阻嚇性；亦與內地及海外執法機構持續進行情報交流，以打擊跨境詐騙集團。



宣傳方面，警方會繼續擴展實體及網上渠道，以擴大反洗黑錢訊息的接觸面。透過與社交媒體平台、公私營機構，以及政府部門等的合作，警方安排了多款反洗黑錢宣傳短片，以及電子宣傳訊息於商場、街市、巴士候車處、公共屋邨等不同地點，以至過海隧道及巴士車廂等多個平台展示，同時與電台及電視台合作，製作節目教育公眾。警方並定期為持份者舉辦有關反洗錢的研討會及講座，對象包括中學及大專院校，以提升各界對反洗錢的意識；並於今年八月舉辦“反洗黑錢月”大型宣傳活動，推出三隻分別名為“唔租”、“唔借”及“唔賣”的吉祥物，提醒市民切勿租借或出售銀行戶口，以防戶口被操控作非法用途。



金管局亦不時在Facebook、Instagram等年輕人經常使用的社交媒體平台上發出帖文（最近一次在今年八月），以及在金管局的網頁上設立“切勿借／賣戶口”專頁，並發布短片、海報等教育資訊；同時鼓勵銀行進行相關的宣傳及教育，銀行除透過其網頁及手機程式，亦有在分行（包括位於大學校園的銀行分行）展示有關訊息的海報及播放宣傳短片。金管局亦與銀行業界透過“守戶者聯盟”在每年的“反洗黑錢月”重點進行一系列反洗黑錢的宣傳工作，包括“切勿借／賣戶口”，增加市民對打擊洗黑錢的認知和提升防範意識。