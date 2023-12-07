楊潤雄：香港旅遊業穩步復甦 面對很多挑戰

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月7日電（記者 盧哲）香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄6日在立法會就“吸引旅客訪港”議題回覆議員提問時說，自今年二月全面取消入境旅遊限制後，香港的旅遊業穩步復甦，與其他地區的情況大致相同，但當中也面對很多挑戰，包括全球經濟情況、其他鄰近地區的競爭、旅客出行模式改變、航空運力的限制等。楊潤雄強調，在未來一年會從多渠道全力吸引旅客來訪。



楊潤雄說，面對挑戰，香港推出了“Hello Hong Kong（你好，香港！）”全球大型宣傳活動，向全球傳遞歡迎信息廣邀旅客到訪，親身體驗香港的精彩和魅力。香港旅遊發展局（旅發局）亦已派發約200萬份價值港幣100元的“香港有禮”旅客消費優惠券，歡迎旅客到訪，同時也舉辦了多項大型盛事，吸引旅客。



楊潤雄介紹，在未來一年，旅發局將會全力吸引旅客來訪，包括：結合中西節日和不斷的大型活動，融合文體旅發展，以盛事推動旅遊，鞏固香港作為“亞洲盛事之都”的地位；運用香港作為連接內地和全球的“超級聯繫人”、“超級增值人”角色，繼續拓展香港成為國際城市旅遊樞紐和“一程多站”示範核心區；針對具潛力的市場和旅客群組，與業界共同開發更多特色旅遊產品和體驗，吸引不同客源市場的旅客來港；及充份發揮香港“國際會議中心”的優勢，吸引高增值過夜旅客，以及加大力度發展郵輪旅遊，提升香港作為亞洲郵輪樞紐的競爭力。



此外，楊潤雄表示，政府及旅遊業界亦會不斷推行豐富香港旅遊資源的措施，以吸引旅客訪港。近年推出的“西貢海藝術節”、“設計#香港地”、“城市景昔”和“行山徑改善計劃”等具特色的文化、古蹟、創意及綠色旅遊項目正積極推動這些項目的新一階段。此外，局方亦繼續與相關政府部門合作，拓展和推廣本港多元化的綠色旅遊，包括提升香港濕地公園的設施及研究發展北潭湧成為綠色旅遊樞紐。



為進一步推動旅遊發展，政府於二○二三年《施政報告》中提出，會把現時的“文化古蹟本地遊鼓勵計劃”，優化為“本地特色旅遊鼓勵計劃”，提供更多深度遊行程設計、培訓等，鼓勵業界開發更多特色主題旅遊。“本地特色旅遊鼓勵計劃”將會在二○二四年第一季推出。