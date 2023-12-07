蔡若蓮：自殺數升 估計因復常後學生面對挑戰

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月7日電（記者 盧哲）香港近期發生多宗學生自殺死亡或企圖自殺個案，令社會高度關注學生的精神健康問題。香港特區政府教育局局長蔡若蓮6日在立法會表示，二○二三年截至十一月的學生懷疑自殺身亡個案數字為31宗，數字上升估計是受疫情及復常後學生需要面對較大的挑戰所影響。



蔡若蓮表示，政府非常重視青少年的精神健康，一直協助學校採用全校參與模式，在“普及性”、“選擇性”和“針對性”三個層面，促進學生的精神健康，以及加強支援有精神健康需要的學生。蔡若蓮說，教育局一直要求中、小學匯報學生懷疑自殺個案，以便向有關學校提供合適的專業支援。過去五年（即二○一八至二○二二年），全港中、小學向教育局匯報的學生懷疑自殺身亡個案數字分別為14、23、21、25及25宗，而二○二三年截至十一月的數字為31宗，數字上升估計是受疫情及復常後學生需要面對較大的挑戰所影響。



另外，根據教育局的紀錄，過去三個學年（即二○二○／二一至二○二二／二三學年），局方共接獲三宗與學業壓力有關的家長投訴。教育局收到上述投訴後，已按處理投訴機製作出跟進。有關的投訴涉及校本專業範疇，如家課及升留級的安排，本局已聯絡學校，並要求學校進行調查，以瞭解其校本措施的詳情，包括與持份者溝通及學習支援的安排，並為學校提供專業意見及支援，協助學校持續改善和發展。



蔡若蓮表示，教育局推行小學全日制，目的是讓學校有較多時間安排導修課或功課輔導課，為學生提供個別指導或讓他們在學校完成部分課業，學生亦可有更多的時間和機會與教師溝通及參與課外活動。同時，教育局一直關注學校的課業安排。我們發布清晰指引，通過各文件以及不同渠道等，一再重申家課的質比量更為重要。學校應持續審視校本評估及課業政策，包括避免過量、無意義和機械式的抄寫／操練，檢討評估及課業的數量和頻次，探討以其他的評估模式代替傳統的紙筆評估，減少默書和測考次數或取消個別年級的學期考試，讓學生有足夠的休息、玩耍、娛樂和個人成長的空間，發展個人興趣，建立健康的生活方式。

